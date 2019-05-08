2019-05-08T16:39:21+03:00
Общество

"Сроки обустройства "мусорного" завода близ Сыктывкара отложены на неопределенный срок", - мэр Сыктывкара

Валерий Козлов описал перспективы предприятия по переработке бытовых отходов в Койты
Алиса КОЗЛОВА
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На мусороперерабатывающих заводах вторсырье отделяется от отходов, не подлежащих переработкеНа мусороперерабатывающих заводах вторсырье отделяется от отходов, не подлежащих переработкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В редакцию поступают вопросы от жителей Эжвы по поводу строительства "мусорного" завода в местечке Койты. Запланированный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с последующим строительством мусороперерабатывающего завода не состоялся. Причина - отсутствие заявок. Появится ли вблизи Эжвинского района предприятие по переработке отходов? С этим вопросом "КП в Коми" обратилась к мэру столицы Коми Валерию Козлову.

- По заявке участок был выставлен под залог. До аукциона руководители одной организации высказали свою заинтересованность в этом проекте, но у нас были сомнения по поводу этого юрлица. В результате, наши сомнения подтвердились - эта организация не вышла на аукцион. Пока вся ситуация находится на контроле регионального оператора (ООО "Ухтажилфонд") и иным участникам рынка, которые несут ответственность за обращение с отходами. Любое предприятие - это бизнес и технологии. Появятся заявки - будем их рассматривать, обсуждать с общественностью и министерством природы, - заявил "КП в Коми" Валерий Козлов и заверил. - В ближайшее время аукцион проводится не будет, а это означает, что сроки возведения мусороперерабатыывающего завода переносятся на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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