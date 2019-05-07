Мэр Сыктывкара собрал бутылки и пластик под окнами девятиэтажки на улице Чкалова

Мэр Сыктывкара поставил жирную точку в многодневной серии субботников. Сегодня Валерий Козлов вместе с подчиненными вышел на городскую уборку. Сотрудники администрации дружно очистили от мусора участок улицы Чкалова, ограниченный улицами Карла Маркса и Огородной.

Территория, в самом деле, нуждалась в уборке. Вблизи жилых высоток скопился мелкий мусор - бутылки, пластик, бумажки, пакеты и окурки. Не трудно предположить, что в уличном бардаке виновны горожане. Возможно, кто-то из жильцов выбрасывал из окна окурки и бутылки, не исключено, что свою лепту в загрязнение местных газонов вносили прохожие. Но сейчас, весной, в сухой траве навести порядок возможно только вручную.

Вот и сыктывкарские чиновники во главе с градоначальником, забыв о чувстве брезгливости, собирали руками то, что горожане щедро разбрасывали осенью и зимой. Усердный труд сити-менеджера фиксировали фото- и телекамеры региональных СМИ. Отметим, что субботник с участием Валерия Козлова неизменно вызывает интерес у прессы. В перерыве мэр прокомментировал журналистам итоги масштабного праздника чистоты и порядка.

- Очень многие организации и ТСЖ уже провели субботники на своих территориях, а сегодня, в преддверии Дня Победы, мы проводим завершающее мероприятие. За все дни, что шли субботники, администрация Сыктывкара выписала более 300 талонов на вывоз мусора на городскую свалку. Хочу отметить, что в этом году мы достаточно оперативно вывезли мусор на полигон. Основные городские территории, которые у всех на виду, уже приведены в порядок, но в мае и июне уборка города продолжится.

Мэр отметил работу ТСЖ и инициативных председателей советов домов.

- По чистоте дворов можно судить по работе управляющих компаний и ТСЖ. Обычно дворы чистые там, где в действуют товарищества собственников жилья или активные председатели советов домов сотрудничают с управляющими компаниями, - подчеркнул мэр.

Валерий Козлов, обращая внимание на собранный им мусор, подчеркнул необходимость воспитания в горожанах культуры обращения с отходами. Любовь к порядку, стремление к чистоте на улицах и даже осознанному отношению раздельному сбору мусора прививаются юным горожанам в детских садах и школах.

- Но, в первую очередь, приучать детей выбрасывать мусор в урны или отделять бумажные и пластиковые отходы должны родители. Этому надо учиться в семье. У нас уже появилось целое поколение людей, которые с пренебрежением относятся к элементарным правилам чистоты, - подчеркнул мэр.

Валерий Козлов напомнил, что год назад мэрия активно боролась с гражданами, которые выносили хлам на улицу Савина. Горожане развели "свинарник" вблизи проезжей части.

- Сотрудники администрации вместе с полицией ловили людей, которые выбрасывали мусор вдоль дороги. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, - напомнил мэр.

Субботник с участием градоначальника продлился больше часа. После этого мусор в мешках вывезли на свалку.