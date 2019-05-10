В Ухте мужчина выстрелил в голову 15-летнему подростку

В Ухте 45-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову 15-летнему подростку из Троицко-Печорска. Об этом сообщает информационная программа «День».

Восьмиклассник из Троицко-Печорска приехал в Ухту на праздники с семьей, и в прошлое воскресенье должен был вернуться домой. Перед отъездом 15-летний парень с другом решили прогуляться по торговому центру. На обратном пути подростки срезали путь до улицы Севастопольской по крышам гаражей.

По словам матери пострадавшего подростка, впереди ребят шла группа детей 10-11 лет. Они кидались камнями в мужчину. Когда восьмиклассник с товарищем подошли к тому месту, то пытались объяснить одному из владельцев гаража, что это были не они.

Хозяин гаража не поверил и выстрелил с 23 метров в подростков дробью из гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-58. Основная часть заряда попала в крышу, но одна дробь пробила школьнику лоб.

Ребенка отвезли в больницу, ему сделали трепанацию черепа. Сейчас подросток находится в стабильно тяжелом состоянии. Впереди у него еще одна операция, через полтора месяца нужно будет ставить пластину. По словам матери, школьник не ходит, только лежит и плачет, жалуется на боль в голове. Второй ребенок также получил эмоциональное потрясение и боится выходить из дома.

Очевидец происшествия Максим Климочкин рассказал, что услышал громкий хлопок и решил посмотреть, что случилось. Когда увидел ребенка в крови, перебинтовал рану и вызвал скорую помощь. Врачи и полиция приехали на место происшествия в считанные минуты.

Стрелявшего задержали, сейчас 45-летний ухтинец находится в следственном изоляторе. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кроме того, правоохранители выясняют, откуда у мужчины незарегистрированное ружье.