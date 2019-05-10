2019-05-10T09:24:18+03:00
Общество

В Ухте мужчина выстрелил в голову 15-летнему подростку

Он находится в больнице в тяжелом состоянии
Поделиться:
Фото: кадр программы "День"Фото: кадр программы "День"Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Ухте 45-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову 15-летнему подростку из Троицко-Печорска. Об этом сообщает информационная программа «День».

Восьмиклассник из Троицко-Печорска приехал в Ухту на праздники с семьей, и в прошлое воскресенье должен был вернуться домой. Перед отъездом 15-летний парень с другом решили прогуляться по торговому центру. На обратном пути подростки срезали путь до улицы Севастопольской по крышам гаражей.

По словам матери пострадавшего подростка, впереди ребят шла группа детей 10-11 лет. Они кидались камнями в мужчину. Когда восьмиклассник с товарищем подошли к тому месту, то пытались объяснить одному из владельцев гаража, что это были не они.

Хозяин гаража не поверил и выстрелил с 23 метров в подростков дробью из гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-58. Основная часть заряда попала в крышу, но одна дробь пробила школьнику лоб.

Ребенка отвезли в больницу, ему сделали трепанацию черепа. Сейчас подросток находится в стабильно тяжелом состоянии. Впереди у него еще одна операция, через полтора месяца нужно будет ставить пластину. По словам матери, школьник не ходит, только лежит и плачет, жалуется на боль в голове. Второй ребенок также получил эмоциональное потрясение и боится выходить из дома.

Очевидец происшествия Максим Климочкин рассказал, что услышал громкий хлопок и решил посмотреть, что случилось. Когда увидел ребенка в крови, перебинтовал рану и вызвал скорую помощь. Врачи и полиция приехали на место происшествия в считанные минуты.

Стрелявшего задержали, сейчас 45-летний ухтинец находится в следственном изоляторе. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кроме того, правоохранители выясняют, откуда у мужчины незарегистрированное ружье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
Ухтинец попытался забронировать тур в Турцию и лишился денег
В Сыктывкаре автолюбитель не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним
На республиканском выпускном «Облака.LIVE» выступит Тима Белорусских
На торгах, связанных с Роспотребнадзором Коми, выявили сговор
Уроженец Коми стал участником парада на Красной площади
Ухтинские автомобилисты устроили флэшмоб в честь Дня Победы
Выяснилось, сколько стоит салют на 9 мая в Сыктывкаре
Ухтинская модель Оксана Самойлова рассказала о своей аптечке для отпуска
Спасатели вновь стали искать пропавшую сыктывкарку Анну Нестерову
Сыктывкарский подросток потушил сигарету о 8-летнего ребенка
Жители села в Коми через прокуратуру добиваются установки бани
В Сыктывкаре установили новый памятник рублю
В сыктывкарском храме мироточит иконостас
«Медведи проснулись!»: жители Коми фотографируют следы косолапых у дорог
В Инте освобождены от наказания виновные в аварии на шахте, в которой пострадал электрослесарь
Парад, «Бессмертный полк» и салют: полное расписание Дня Победы-2019 в Сыктывкаре
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
Стало известно, когда в сыктывкарских домах отключат тепло
В Сыктывкаре поступят в продажу транспортные карты в виде брелока
Перенесен рейс в Сыктывкар из московского аэропорта Шереметьево
Фуражкин победил на чемпионате Сыктывкара по пауэрлифтингу
В Сыктывкаре на 13 дней перекроют улицу Печорскую
В Княжпогостском районе медики на вертолете искали больного
Лжебанкир украл деньги у двух ухтинцев