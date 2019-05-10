2019-05-10T16:54:38+03:00
Общество

За сутки уровень воды в Ухте поднялся на метр

Уровень воды в реке уже превысил критический
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Фото: Валентина ЧернышоваФото: Валентина ЧернышоваФото: vk.com
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Уровень воды в реке Ухта за сутки поднялся более чем на метр и по состоянию на 16.00 составляет 644 сантиметра. Об этом сообщила заведующая единой дежурно-диспетчерской службы города Наталья Ткаченко.

Так, вчера в 8.00 уровень воды в Ухте составлял 533 сантиметра. Сегодня утром он достиг 635 сантиметров. При этом критический уровень воды составляет 590 сантиметров. По состоянию на 16.00 уровень воды составил уже 644 сантиметра.

Фото: Вадим Романов Фото: vk.com

Фото: Вадим РомановФото: vk.com

Местные жители сообщают о подтопленных местах в городе и в близлежащих населенных пунктах.

– Топит рабочий поселок, вода на ул.Гоголя, во взрослом парке. А Чибьюшку мы давно такой не видели. Строящаяся набережная проходит проверку на прочность, – рассказал один из ухтинцев.

Фото: Оксана Конькова Фото: vk.com

Фото: Оксана КоньковаФото: vk.com

Жители Усть-Ухты также рассказали о пожилой женщине, которая отказывается покидать подтопленный дом. Когда паводок случался раньше, пенсионерка жила на чердаке.

Фото: Светлана Мезенцева Фото: vk.com

Фото: Светлана МезенцеваФото: vk.com

– Говорит, сегодня приходила соцзащита, принесли молоко и хлеб, – добавила местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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