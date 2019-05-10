За сутки уровень воды в Ухте поднялся на метр

Уровень воды в реке Ухта за сутки поднялся более чем на метр и по состоянию на 16.00 составляет 644 сантиметра. Об этом сообщила заведующая единой дежурно-диспетчерской службы города Наталья Ткаченко.

Так, вчера в 8.00 уровень воды в Ухте составлял 533 сантиметра. Сегодня утром он достиг 635 сантиметров. При этом критический уровень воды составляет 590 сантиметров. По состоянию на 16.00 уровень воды составил уже 644 сантиметра.

Местные жители сообщают о подтопленных местах в городе и в близлежащих населенных пунктах.

– Топит рабочий поселок, вода на ул.Гоголя, во взрослом парке. А Чибьюшку мы давно такой не видели. Строящаяся набережная проходит проверку на прочность, – рассказал один из ухтинцев.

Жители Усть-Ухты также рассказали о пожилой женщине, которая отказывается покидать подтопленный дом. Когда паводок случался раньше, пенсионерка жила на чердаке.

– Говорит, сегодня приходила соцзащита, принесли молоко и хлеб, – добавила местная жительница.