За сутки уровень воды в Ухте поднялся на метр
Уровень воды в реке Ухта за сутки поднялся более чем на метр и по состоянию на 16.00 составляет 644 сантиметра. Об этом сообщила заведующая единой дежурно-диспетчерской службы города Наталья Ткаченко.
Так, вчера в 8.00 уровень воды в Ухте составлял 533 сантиметра. Сегодня утром он достиг 635 сантиметров. При этом критический уровень воды составляет 590 сантиметров. По состоянию на 16.00 уровень воды составил уже 644 сантиметра.
Фото: Вадим РомановФото: vk.com
Местные жители сообщают о подтопленных местах в городе и в близлежащих населенных пунктах.
– Топит рабочий поселок, вода на ул.Гоголя, во взрослом парке. А Чибьюшку мы давно такой не видели. Строящаяся набережная проходит проверку на прочность, – рассказал один из ухтинцев.
Фото: Оксана КоньковаФото: vk.com
Жители Усть-Ухты также рассказали о пожилой женщине, которая отказывается покидать подтопленный дом. Когда паводок случался раньше, пенсионерка жила на чердаке.
Фото: Светлана МезенцеваФото: vk.com
– Говорит, сегодня приходила соцзащита, принесли молоко и хлеб, – добавила местная жительница.
ИСТОЧНИК KP.RU