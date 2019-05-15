2019-05-15T09:30:20+03:00
Общество

В Эжве неизвестные «заминировали» несколько торговых центров

Очевидцы сообщили «Комсомолке» об оцеплении сотрудниками полиции комплексов «Гостиный двор», «Веждино» и «Блок»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В субботу, 11 мая, в Эжвинском районе Сыктывкара «заминировали» все торговые центры. Очевидцы сообщили «Комсомолке» об оцеплении сотрудниками полиции комплексов «Гостиный двор», «Веждино» и «Блок».

- Вечером 11 мая проезжала на велосипеде мимо одного из отцепленных торговых центров. Полицейский, ведя беседу по телефону, говорил о том, что проверка ведется во всех ТРЦ Эжвы. Видела, как люди в форме с собакой заходили в «Веждино», - рассказала очевидец Людмила Б.

В УМВД по Сыктывкару лаконично пояснили, что угрозы для жизни и здоровья людей в ТРЦ не нашли.

- Информация о возможном наличии каких-либо взрывчатых устройств на территории Эжвинского района не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати, на днях скучающий эжвинец, мечтающий о внимании, сообщил о «заминировании» дома по улице Космонавтов. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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