В Печоре вандалы разбили единственные в городе стенды под киноафиши

В Печоре местные хулиганы разбили стеклянные стенды для киноафиш и анонсов мероприятий, проходящих в городском кинотеатре имени Максима Горького.

- Эти стенды были расположены на одной из центральных улиц в речной части города. Они были единственными в Печоре и украшали городские улицы. Жалоб на них не поступало, - рассказала «КП в Коми» Анастасия Тимофеева, ведущий методист по рекламе в кинотеатре им. М.Горького.

Рекламный стенд принадлежит печорскому кинотеатру им.М.Горького Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой

Кинотеатр приобрел рекламные конструкции осенью 2017 года. Но нынешней весной, видимо, кому-то из горожан стенды стали «мозолить глаза». 29 апреля было разбито стеклянное сооружение близ торгового центра «Аврора», а спустя две недели, 14 мая, та же участь постигла второй стенд возле ТЦ "Космос". В эти дни под стеклом были размещены афиши военно-патриотического фильма «Дорога на Берлин» и подробный список праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.

- На данный момент оба сооружения демонтированы, ведется работа по их восстановлению. Руководство кинотеатра написало заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, - сообщила Анастасия Тимофеева.

Ущерб кинотеатру оценивается в 40 тысяч рублей — эта сумма практически равноценна стоимости одного нового блока для уличной рекламы.

Обе конструкции теперь находятся в ремонте. Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой

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