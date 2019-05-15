2019-05-15T12:19:22+03:00
Общество

В Печоре вандалы разбили единственные в городе стенды под киноафиши

Под стеклом был размещен анонс фильма "Дорога на Берлин"
Алиса КОЗЛОВА
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Что так взбесило хулиганов? Неужели афиша фильма "На Берлин"? Фото предоставлено Анастасией ТимофеевойЧто так взбесило хулиганов? Неужели афиша фильма "На Берлин"? Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой
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В Печоре местные хулиганы разбили стеклянные стенды для киноафиш и анонсов мероприятий, проходящих в городском кинотеатре имени Максима Горького.

- Эти стенды были расположены на одной из центральных улиц в речной части города. Они были единственными в Печоре и украшали городские улицы. Жалоб на них не поступало, - рассказала «КП в Коми» Анастасия Тимофеева, ведущий методист по рекламе в кинотеатре им. М.Горького.

Рекламный стенд принадлежит печорскому кинотеатру им.М.Горького Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой

Рекламный стенд принадлежит печорскому кинотеатру им.М.Горького Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой

Кинотеатр приобрел рекламные конструкции осенью 2017 года. Но нынешней весной, видимо, кому-то из горожан стенды стали «мозолить глаза». 29 апреля было разбито стеклянное сооружение близ торгового центра «Аврора», а спустя две недели, 14 мая, та же участь постигла второй стенд возле ТЦ "Космос". В эти дни под стеклом были размещены афиши военно-патриотического фильма «Дорога на Берлин» и подробный список праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.

- На данный момент оба сооружения демонтированы, ведется работа по их восстановлению. Руководство кинотеатра написало заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, - сообщила Анастасия Тимофеева.

Ущерб кинотеатру оценивается в 40 тысяч рублей — эта сумма практически равноценна стоимости одного нового блока для уличной рекламы.

Обе конструкции теперь находятся в ремонте. Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой

Обе конструкции теперь находятся в ремонте. Фото предоставлено Анастасией Тимофеевой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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