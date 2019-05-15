«КП-Коми» проверила, как новенькие сыктывкарские дороги пережили зиму

Летом сыктывкарские дорожники традиционно взваливают на себя немалый фронт работ. Пока жители города спокойно коротают свои теплые деньки, работники городских служб кладут новый асфальт и латают дыры на дорогах. Так, с июня по сентябрь 2018 года в Сыктывкаре заменили дорожное покрытие на семи участках и, к тому же, провели повсеместный ямочный ремонт. На эти цели было потрачено 116,6 млн рублей. Как заверили «КП-Коми» в администрации города, каждую весну службы проверяют состояние дорог после зимы. Если имеются какие-либо разрушения – подрядчики устраняют их летом.

К семи прошлогодним участкам претензий у администрации не было, однако «Комсомолка» решила своими глазами увидеть, как же чувствуют себя наши дороги после зимы.

На улице Малышева отремонтировали участок протяженностью 0,45 кмФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Улица Малышева (от ул. Лыткина до Октябрьского проспекта)

Подрядчик: ООО «Нефтедорстрой»

Протяженность отремонтированного участка: 0,45 км.

В начале лета дорожные работники привели в порядок небольшой участок в сыктывкарской Орбите. Правда, на полукилометровом отрезке уже успели появиться трещины. Для сравнения - несколько лет назад после зимы такие же появились на улице Коммунистической. Тогда мэр Сыктывкара Валерий Козлов успокоил горожан: «Эти трещины эксплуатационные, и они будут заливаться битумом». Надеемся, что улицу Малышева ждет такой же финал.

Улица Савина - одна из самых загруженных в городеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Улица Савина (от ул. Заводской до Заводского переулка)

Подрядчик: ООО «Нефтедорстрой»

Протяженность отремонтированного участка: 0,64 км.

В прошлом году на представленных в нашем списке участках дорог полностью заменяли верхний слой покрытия. Однако такое чувство, что на некоторых улицах рабочие решили схитрить и немного недоработать. Улица Савина – одна из самых загруженных в городе. Ведь через нее проходят многие городские и пригородные автобусные маршруты. Дорожники чинно отремонтировали 0,64 километра участка, однако на середине улицы почему-то красуется незалатанный квадрат. Возможно, работники захотели таким образом сделать своеобразного лежачего полицейского, но получилось у них не очень.

Тепловики пообещали до конца мая устранить "избитый" участок на Карла МарксаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Улица Карла Маркса (от ул. Орджоникидзе до ул. Крутой)

Подрядчик: АО «Коми дорожная компания»

Протяженность отремонтированного участка: 0,6 км.

Дорожники довольно своеобразно поработали над улицей Карла Маркса. Со стороны улицы Крутой все выглядит довольно прилично, но потом начинаются уже знакомые нам трещины. Отдельного внимания заслуживает огромный полуразрушенный участок возле остановки «Рынок». Как его можно было пропустить? Как оказалось, тут отметились тепловики, которые в ноябре 2018 года проводили здесь земляные работы. Но, как заверили нас в пресс-службе ПАО «Т-Плюс», до конца мая компания восстановит данный участок.

Улица Петрозаводская в идеальном состоянииФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Улица Петрозаводская (от ул. Печорской до ул. Тентюковской)

Подрядчик: АО «Коми дорожная компания»

Протяженность отремонтированного участка: 0,76 км.

К улице Петрозаводской у нас не возникло каких-либо нареканий. По довольно длинному по протяженности участку прекрасно ездить на машине, и глаз не замечает каких-либо погрешностей в работе дорожных служб.

Улицу Старовского ремонтировали от пересечения с улицей Катаева и улицей ЭлеваторнойФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Улица Старовского (от ул. Катаева до ул. Элеваторная)

Подрядчик: ООО «Нефтедорстрой»

Протяженность отремонтированного участка: 0,67 км.

Дорожный праздник прошел и в микрорайоне Строитель. Теперь вы без проблем сможете проехать от Катаева до Элеваторной. Теперь очередь за дорогами на улицах Оплеснина и Катаева. После этого жители Строителя смогут спокойно передвигаться по своему району, не рискуя въехать в яму.

Улица Ручейная нуждается в полном ремонте.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Улица Ручейная (от моста до дома № 34 по ул. Ручейной)

Подрядчик: ООО «Темп-Дорстрой»

Протяженность отремонтированного участка: 0,6 км.

Как и многие дороги Сыктывкара, которые находятся далеко от центра города, улица Ручейная нуждается в полном ремонте. Приведенные в порядок 0,6 километра, конечно, скрашивают общий вид, но в целом проблему не решают. Невооруженным глазом можно увидеть четкую линию, которая теперь делит дорогу на улице Ручейной на две части: отремонтированную и дырявую.

Участок дороги по ул. ЭлеваторнойФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Автомобильная дорога Промышленный узел Южный – Промышленный узел Дырнос (участок дороги по ул. Элеваторной)

Подрядчик: ООО «Темп-Дорстрой»

Протяженность отремонтированного участка: 0,97 км.

Почти километр дорожного полотна от улицы Орджоникидзе до улицы Оплеснина в этом году претерпел колоссальные изменения. Раньше каждый водитель города знал, что если уж ты поедешь на вокзал через Элеваторную, то готовься запастись терпением! Теперь же отремонтированный участок радует глаз, а машина по нему идет легко и бесшумно. Правда, есть и небольшие трещины на всю ширину проезжей части в 2-3-х местах. Хорошо, что гарантийный срок ремонта – 5 лет.

ВРЕЗ

С этого года Сыктывкар стал частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ближайшие пять лет в городе отремонтируют 85% дорожного полотна. Уже этим летом в столице Коми приведут в порядок 24 дороги. На работы выделено порядка 445 млн рублей. Чуть менее 400 млн составляют средства федерального бюджета, оставшаяся часть – республиканский и городской бюджеты. За пять лет реализации проекта планируется получить не менее 2 млрд рублей на ремонт дорог.