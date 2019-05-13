Громкие заявления, новый альбом и благотворительность: чем занималась после «Евровидения 2018» Юлия Самойлова

16 мая российский певец Сергей Лазарев будет бороться за выход в финал "Евровидения 2019", которое проходит в Израиле. В прошлом году вся страна с таким же содроганием сердца следила за ухтинкой Юлией Самойловой, которая отстаивала честь страны на международном песенном конкурсе. К сожалению, певице не удалось пройти стадию полуфинала. После фиаско на конкурсе, многие обрушились на исполнительницу с критикой, но Юлия не стала остро реагировать на подобные высказывания и продолжила заниматься своей музыкальной карьерой.

«КП-Коми» вспоминает, что Юлия Самойлова делала год после «Евровидения».

Май

Сразу же после шоу певица отправилась на шоу к Андрею Малахову. На протяжении всего спецпвыпуска, посвященного «Евровидению», российские и зарубежные звезды поддерживали Юлию и давали различные советы. Так, певица Анджелика Агурбаш рекомендовала ухтинке минимум месяц не заходить в Интернет и не читать комментарии хейтеров.

Кроме того, в мае Юлия презентовала свою биографию «Обычная необычная история». Исполнительница рассказала, что вдохновило ее взяться за перо, и какой была закулисная атмосфера на "Евровидение 2018".

Июнь

Певица не забросила свой блог на YouTube «Жизнь на колесах». В преддверии Чемпионата мира по футболу, певица сняла на видео свой путь от дома до стадиона «Лужники» и узнала, смогут ли инвалиды без каких-либо проблем попасть на матчи.

Сентябрь

В первый месяц осени Юлия приняла участие в шоу «ДНК», где поддержала маму девочки, которой поставили точно такой же диагноз как у самой певицы - синдром мышечной атрофии первого типа. Ухтинка призналась, что ее маме говорили, что Юля умрет в три года, в пять, но сейчас ей уже двадцать девять. Артистка посоветовала развивать у ребенка вокальные данные и учить песни, мелодии.

Через день после выпуска шоу Самойлова шокировала своих поклонников новостью, что она «хочет эмигрировать из России в Европу». Юлия снова приняла в свой адрес тонны критики со стороны пользователей Интернета. Оказалось, что певица просто хотела таким образом привлечь внимание к проблеме получения лекарств тяжелобольными детьми, а фраза про эмиграцию – цитата той самой мамы из программы «ДНК», которая отчаялась получить поддержку на родине.

Декабрь

У певицы вышел новый альбом «СПИ», в который вошли пять песен. Юлия решила поэкспериментировать и выпустила пластинку в электронном стиле.

Апрель

У себя в Инстаграме певица запустила благотворительную акцию #цвеТЫДОБРа.

- В рамках нового движения#цвеТЫДОБРа мы предлагаем всем добрым найти друг друга. Кто-то поможет рублем, а кто-то скажет «спасибо», созданное своими силами. На мой взгляд, это не только справедливо, но и обезоружит хейтеров, - решила певица.

Теперь Юлия периодически публикует у себя в сторис фото или видео поделок и их авторов.

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