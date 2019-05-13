2019-05-13T15:40:51+03:00
Общество

Сыктывкарский певец Евгений Гаврилов спел на федеральном канале о войне

Он исполнил песню в честь солдат из Коми, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото телеканала «Звезда»Фото телеканала «Звезда»
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Певец Евгений Гаврилов выступил на гала-концерте Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» на федеральном канале «Звезда». Он исполнил песню в честь солдат из Коми, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Съемки проходили еще 20 марта 2019 года, а на большой экран выступление конкурсантов разных лет попало только в начале мая. Концерт был пронизан тематикой 9 Мая. Поэтому Евгений Гаврилов исполнил песню «Цветы на дорогах войны» в память о земляках, призывавшихся из Республики Коми.

Фото телеканала «Звезда»

Фото телеканала «Звезда»

- Участвовать в этом большом праздничном гала-концерте конкурса «Новая звезда» меня пригласили специально. Продюсеры проекта собрали участников, финалистов и призёров всех прошедших четырех сезонов конкурса. Это большая честь оказаться среди лучших исполнителей со всей России. Было приятно вновь очутиться в дружественной атмосфере, снова побывать в сердце нашей обороны (Национальном центре управления обороны РФ), поработать с профессионалами высокого уровня, составляющих основу команды уникального федерального музыкального проекта, - отметил Евгений Гаврилов.

Напомним, что Евгений Гаврилов участвовал в конкурсе «Новая звезда» в 2015 году. Он дошел до финала федерального проекта, но зрители большинством голосов решили, что победа должна достаться Елене Лаптандер. Кроме всего прочего, певец организовал в Коми конкурс «Поющий Север», который призван выявить вокальные таланты, достойные отстоять честь Коми на федеральном уровне.

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Гала концерт Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда - 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU

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