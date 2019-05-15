2019-05-15T14:24:47+03:00
Общество

В Кылтовском монастыре установили резной иконостас по фотографии XIX века

На его изготовление и транспортировку ушло два года
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Кылтовском Крестовоздвиженском монастыре закончили установку дубового резного иконостаса. Его смастерили по старинному снимку, который неизвестный фотограф сделал в 1896 году.

Целых два года потребовалось, чтобы изготовить и установить алтарную перегородку. Большие денежные вложения ушли на работу мастеров и транспортировку иконостаса. Все это было бы невозможно без посильной помощи благотворителей.

- На основании старинного снимка одна из компаний полгода разрабатывала проект, которые впоследствии неоднократно дорабатывался. Целый год украинские мастера резали иконостас. Еще год понадобился на его транспортировку из Украины в Россию и установку, - сообщил официальный представитель монастыря Владимир Запорощенко.

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Справка

Крестовоздви женский Кылтовский монастырь — первая женская обитель в Коми, построенная в конце XIX века. Монастырь был закрыт в 1918 году, но монастырская община действовала до 1923 как трудовая сельскохозяйственная артель.

В 1923 году на территории бывшей обители был организован «Кылтовский детский городок» для беспризорных детей от 3 до 17 лет. Здесь функционировали детский сад, две начальные школы, совхоз «Кылтово», мастерские производственного обучения: слесарно-кузнечная, столярная, швейная, сапожная и другие.

В 1930 году Детский городок был ликвидирован и вместо него организовано сельскохозяйственное лагерное отделение Ухтпечлага, а затем Севжелдорлага. Был образован и спецпоселок. Возрождать Кылтовский монастырь стали только в 1995 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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