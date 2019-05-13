2019-05-13T14:16:45+03:00
Общество

Затопило старейший храм Ухты: мощи Николая Чудотворца удалось спасти

Вода стояла в храме, алтаре, звоннице и ларьке
Алиса КОЗЛОВА
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Пик паводка пришелся на 12 мая, тогда к храму можно было подойти в рыбацких штанах. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте"Пик паводка пришелся на 12 мая, тогда к храму можно было подойти в рыбацких штанах. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Аномальная жара спровоцировала в Ухте паводок невероятной силы. Активное таяние снегов привело к тому, что речка Ухта быстро вышла из берегов. В зоне подтопления оказались многие городские территории. Стихия не пощадила старейшую в городе церковь — Свято-Николаевский храм.

Алтарь оказался затоплен, теперь необходимо будет реставрировать иконостас. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Алтарь оказался затоплен, теперь необходимо будет реставрировать иконостас. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Вода начала подступать к территории храма в ночь с 9 на 10 мая. Буквально за считанные часы были затоплены двор и хозяйские постройки, вода подобралась к стенам церкви. Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Ухты предупредили священников: готовьтесь к пику паводка. Батюшки подняли все ценные вещи — книги, иконы и главную святыню храма мощи Николая Чудотворца — на второй этаж. Спасатели предлагали настоятелю и его помощнику эвакуироваться, но отцы решили остаться в храме на случай, если придется своими руками выгребать воду.

- В ночь с 10 на 11 мая начался настоящий потоп. Вода поднималась очень быстро, за час были затоплены храм, алтарь, братский корпус, звонница и торговая лавка. И с каждым часом вода поднималась все выше и выше, - рассказал «КП в Коми» настоятель храма иеромонах Агафангел.

Все самое ценное батюшкам удалось спасти. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Все самое ценное батюшкам удалось спасти. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Батюшки с христианским терпением сносят тяготы потопа. В прошедшую субботу попасть в храм можно было только в специальных рыбацких штанах, причем, передвигаться приходилось в ледяной воде. И ходя уровень воды пошел на спад, храм до сих пор находится во власти стихии. Пока очень сложно ущерб.

- Нам точно придется ремонтировать полы, менять плитку и стены из гипсокартона. Конечно, предстоит реставрировать иконостас, - отметил отец Агафангел.

Объявлен сбор на ремонт храма. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Объявлен сбор на ремонт храма. Фото: группа "Свято- Николаевский храм г. Ухты" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Настоятель храма объявил сбор помощи среди прихожан. Батюшка принимает любую помощь: стройматериалы и деньги. На призыв о помощи откликнулось всероссийское православное движение «Сорок сороков».

Стоит отметить, что храм расположен в 10 метрах от реки, естественно, что по весне православная обитель оказывается в зоне риска. Но в паводок вода не доходила до церкви. В 37-летней истории Свято-Николаевский храм до недавнего времени знала только один случай затопления — это произошло в 1989 году, то есть 20 лет назад.

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Все мероприятия по подготовке к паводку реализованы в полном объёме. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения жизнедеятельности организаций и учреждений. Ситуация полностью контролируется. Спасатели на плавсредствах проводят регулярное обследование подтопленных территорий. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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