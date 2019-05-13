Синоптики рассказали о половодье на реках Коми
На реках Коми продолжается паводок. Как сообщает ЦГМС Коми, на реке Вишера по водпосту Лунь, на реке Локчим по водпосту Лопыдино уровни воды опустились ниже неблагоприятных отметок. В это же время на реке Вашка у села Важгорт уровень воды достиг и превысил критерий неблагоприятного явления - отметку 460 см.
Спадает вода в верхнем течении р. Ижмы и на ее притоках, но на реках Усинского бассейна она наоборот поднимается.
На р. Мезень у с Б. Пысса вода вышла на пойму. На р. Летка у с. Летка, на р. Луза у с. Объячево, на р. Вычегда у с. Помоздино, у с. Усть-Нем, у с. Сторожевск, у с. Межог, на р. Вишера у с. Лунь, на р. Локчим у с. Лопыдино и у д. Бояр-Керос, на р. Сысола у с. Койгородок, у с. Палауз и у п. Первомайский, на р. Вымь у с. Весляна, на р. Вашка у с. Вендинга и у с. Важгорт, на р. Печора у с. Усть-Унья и у с. Усть-Кожва, на р . Илыч у п. Приуральский, на р. Ижма у с. Картайоль и у с. Ижма, на р. Ухта у г. Ухта, на р. Пижма у д. Боровая вода на пойме.
В ближайшие сутки на р. Вычегда по водпосту Помоздино, на р. Ухта по водпосту Ухта уровни воды будут находиться выше критериев неблагоприятных отметок. В ближайшие двое суток на р. Цильма у г/п Трусово уровень воды достигнет и превысит критерий неблагоприятного явления - отметку 700 см.
Также не многих реках республики продолжается ледоход. Подвижки льда на р. Печора на участке Усть-Уса — Ермицы, р. Сула ожидаются 13-16 мая. В период 13-15 мая на р. Летка у с. Летка, на р. Луза у с. Объячево вода войдет в русло.
На р. Печора на участке п. Кырта (1077 км) — п. Родионово (827 км) наблюдается редкий, средний ледоход. Граница основного ледохода отмечается на участке п. Усть-Лыжа (789 км) — п. Акись (776 км), ниже до п. Щелья-Юр (485 км) — ледостав с закраинами.
Начался ледоход на реке Печора на участке с. Усть-Цильма (426 км) — п. Среднее бугаево (335 км), ниже подвижки льда до п. Окунев Нос (324 км). Продолжается ледоход в нижнем течении р. Ижма, на реках Пижма и Цильма. Начались подвижки льда на р. Сула.
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