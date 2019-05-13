Синоптики рассказали о половодье на реках Коми

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-13T10:42:10+03:00

Уровень воды в Ухте начал снижаться При этом он все еще превышает критический:На реках Коми продолжается паводок. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На реках Коми продолжается паводок. Как сообщает ЦГМС Коми, на реке Вишера по водпосту Лунь, на реке Локчим по водпосту Лопыдино уровни воды опустились ниже неблагоприятных отметок. В это же время на реке Вашка у села Важгорт уровень воды достиг и превысил критерий неблагоприятного явления - отметку 460 см.

Спадает вода в верхнем течении р. Ижмы и на ее притоках, но на реках Усинского бассейна она наоборот поднимается.

На р. Мезень у с Б. Пысса вода вышла на пойму. На р. Летка у с. Летка, на р. Луза у с. Объячево, на р. Вычегда у с. Помоздино, у с. Усть-Нем, у с. Сторожевск, у с. Межог, на р. Вишера у с. Лунь, на р. Локчим у с. Лопыдино и у д. Бояр-Керос, на р. Сысола у с. Койгородок, у с. Палауз и у п. Первомайский, на р. Вымь у с. Весляна, на р. Вашка у с. Вендинга и у с. Важгорт, на р. Печора у с. Усть-Унья и у с. Усть-Кожва, на р . Илыч у п. Приуральский, на р. Ижма у с. Картайоль и у с. Ижма, на р. Ухта у г. Ухта, на р. Пижма у д. Боровая вода на пойме.

В ближайшие сутки на р. Вычегда по водпосту Помоздино, на р. Ухта по водпосту Ухта уровни воды будут находиться выше критериев неблагоприятных отметок. В ближайшие двое суток на р. Цильма у г/п Трусово уровень воды достигнет и превысит критерий неблагоприятного явления - отметку 700 см.

Также не многих реках республики продолжается ледоход. Подвижки льда на р. Печора на участке Усть-Уса — Ермицы, р. Сула ожидаются 13-16 мая. В период 13-15 мая на р. Летка у с. Летка, на р. Луза у с. Объячево вода войдет в русло.

На р. Печора на участке п. Кырта (1077 км) — п. Родионово (827 км) наблюдается редкий, средний ледоход. Граница основного ледохода отмечается на участке п. Усть-Лыжа (789 км) — п. Акись (776 км), ниже до п. Щелья-Юр (485 км) — ледостав с закраинами.

Начался ледоход на реке Печора на участке с. Усть-Цильма (426 км) — п. Среднее бугаево (335 км), ниже подвижки льда до п. Окунев Нос (324 км). Продолжается ледоход в нижнем течении р. Ижма, на реках Пижма и Цильма. Начались подвижки льда на р. Сула.

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Уровень воды в Ухте начал снижаться

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ИСТОЧНИК KP.RU