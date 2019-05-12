2019-05-12T13:10:30+03:00
Общество

Уровень воды в Ухте начал снижаться

При этом он все еще превышает критический
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В Ухте и Сосногорском районе остаются подтопленными 29 приусадебных участковВ Ухте и Сосногорском районе остаются подтопленными 29 приусадебных участковФото: МЧС по Коми
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По состоянию на воскресенье, 12 мая, уровень воды в реке Ухта в районе одноименного города снизился на 18 сантиметров и составил 645 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

В ведомстве отметили, что в реке Ижма в районе Сосногорска уровень воды снизился на 3 сантиметров и составил 7,98 метра. Как сообщалось ранее, всего в Ухте и Сосногорском районе остаются подтопленными 29 приусадебных участков. Там в 10 домах проживают 19 человек. В Ухте подтоплены 22 приусадебных участка, где в трех домах постоянно проживают восемь человек. Шестеро из них переселены в пункт временного размещения в гостиницу «Тиман», двое переехали к родственникам.

В поселке Усть-Ухта Сосногорского района подтоплены семь приусадебных участков, в которых постоянно проживают 11 человек. Жители данных домов от отселения отказались.

– Совместные оперативные группы администраций муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов продолжают контролировать обстановку с половодьем на местах и информировать население об изменении обстановки, – отметили в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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