В Ухте из-за подтопления переселяют жителей

В Ухте из-за подтопления начали переселять местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в Ухте и Сосногорском районе подтоплены 29 приусадебных участков. Там в 10 домах постоянно проживает 19 человек. В Ухте подтоплены 22 приусадебных участка, где постоянно проживают в трех домах восемь человек. Шестеро из них переселены в пункт временного размещения в гостиницу «Тиман», двое переехали к родственникам.

В поселке Усть-Ухта Сосногорского района подтоплены семь приусадебных участков, в которых постоянно проживают 11 человек. Жители данных домов от отселения отказались.

Из-за обильного таяния снега и жаркой погоды уровень воды реки Ухта в районе города составил 663 сантиметра, реки Ижма в Сосногорске – 801. Для контроля обстановки на местах работают совместные оперативные группы администраций муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

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