2019-05-17T06:16:18+03:00
Общество

«Ночь музеев-2019» в Сыктывкаре: представления, концерты, мастер-классы

Расписание всех мероприятий субботней ночи
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Сыктывкар по традиции присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев"Сыктывкар по традиции присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев"
Изменить размер текста:

Завтра в Сыктывкаре пройдет всероссийская акция «Ночь музеев-2019». Культурные центры, музеи и галереи в этот день устроят праздничный круговорот: горожан ждут вернисажи, мастер-классы, концерты, лекции и представления. «Комсомольская правда-Коми» собрала все события сыктывкарской «Ночи музеев» в одну большую афишу — читайте и определяйтесь, какие из них вы хотите увидеть.

«Точка притяжения» для всех поколений в Национальном музее

В Нацмузее акция начнется в 17 часов и продлится до 22 часов. Так как в музее несколько отделов, то будет несколько мини-программ. Молодёжи стоит заглянуть на перекресток Коммунистической улицы и улицы Ленина, где будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы. Детям понравится в отделе природы (Коммунистическая улица, 6) и в отделе этнографии (Коммунистическая улица, 2): там проведут много мастер-классов. Взрослые тоже в стороне не останутся. Для них приготовили выставку «Парк советского периода», турнир по бильярду (отдел истории на улице Ленина, 57) и концерт с участием Владимира Юрковского, Альфии Коротаевой и Ольги Сосновской в литературном музее (улица Орджоникидзе, 2).

Программа "Ночи..." в Нацмузее Коми

Программа "Ночи..." в Нацмузее Коми

Театр-музей в Эжве

Литературно-театральный музей имени Дьяконова (улица Маяковского, 3) посвятил «Ночь музеев» сценическому искусству. В программе – мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству; беспроигрышная лотерея; открытие выставок «Моё советское детство» и «Музей – театр, и все мы в нем актеры». Стартует акция в 15 часов, а закончится в 23 часа.

Расписание мероприятий в литературно-театральном музее

Расписание мероприятий в литературно-театральном музее

Винсент Ван Гог в «Югоре»

В Центре культурных инициатив осью нынешней «Ночи музеев» станет творчество Ван Гога. Главным событием вечера будет вернисаж выставки «Ван Гог. Симфония цвета». Кроме того, посетители послушают лекцию Анжелы Размановой «Цвет и свет», увидят торжественное открытие фестиваля «Диалоги. Синтез искусств. Театральные истории» и презентации видео-проектов, поучаствуют в арт-практикуме с Марией Юркиной. «Ночь музеев» в «Югоре» будет работать с 19 до 22 часов.

Афиша акции в "Югоре"

Афиша акции в "Югоре"

Продолжение афиши

Продолжение афиши

Феи и сеанс черной магии в Национальной галерее

В Нацгалерее Коми «Ночь музеев» будет идти шесть часов, с 17 до 23 часов. Гостям хватит времени для того, чтобы смастерить себе образ феи, поиграть в «Мозгобойню» и квиз «Держи пять» и пообщаться с художниками на выставке «Дверь в стене». Вишенка на торте — театральные представления, в том числе — сеанс черной магии по роману «Мастер и Маргарита».

Программа акции в "Револьт-центре"

Программа акции в "Револьт-центре"

Вечер медиаграмотности в «Револьт-центре»

Провести «Ночь музеев» в «Револьт-центре» стоит тем, кто хочет лучше ориентироваться в современном медиапространстве. Вечер начнется в 18 часов с лекции Александра Горбачева, работавшего главным редактором в «Афише» и заместителем главного редактора в «Медузе». Журналист расскажет, как написать цепляющий текст, не цепляясь за громогласные заголовки и найти интересный сюжет. Дальше по расписанию — контактная импровизация «Истории, рассказанные телом» с Александрой Овчаровой. Завершит «Ночь музеев» в «Револьт-центре» показ документального фильма про «7 студию» Кирилла Серебренникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ночь музеев" и открытие мотосезона: события выходных в Сыктывкаре

Афиша на 17-19 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ижемском районе нетрезвая женщина врезалась на снегоходе в водонапорную колонку
В Воркуте врач-педиатр борется с раком третьей степени
Сотрудники УФСБ Коми обезвредили вымогателей, которые истязали жертву на глазах жены и детей
Защитники Елены Шабаршиной не добились отвода психиатра для новой экспертизы
В Коми папа перепутал дочь и забрал из садика чужого ребенка
В Усть-Вымском районе 3-летнему ребенка сломали ключицу за то, что он заступился за маму
Бюджет Сыктывкара вырос на 800 миллионов рублей
В Коми гендиректор ООО "задолжал" по зарплате 60 тысяч рублей
В Коми продолжается паводок в Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах: подтоплены три поселка
Риэлтор из Сыктывкара простила себе долги на 41 миллион рублей
С 1 июня в Сыктывкаре вырастет цена на билеты в автобусах
В Сыктывкаре отменен московский рейс самолета Sukhoi Superjet 100
В каких домах Сыктывкара с 16 мая отключат горячую воду
Следком не нашел криминала в гибели депутата совета Сыктывкара
В Сыктывкаре закрывается первая в истории города «Пятерочка»
Совет Сыктывкара лишит полномочий утонувшего депутата Алексея Канева
В Сыктывкаре мать и сын с кулаками набросились на судебного пристава
В Сыктывкаре произошло ДТП с автобусом: госпитализировали ребенка и пожилую женщину
Из-за паводка вновь приостановлены поиски тела сыктывкарки Анны Нестеровой
В Сыктывкаре пропавшего дедушку нашли благодаря сотрудникам скорой помощи
В Воркуте на Центральной площади расцветет шестиметровый букет
Руководитель Воркуты Игорь Гурьев за год заработал 9,6 млн руб
Страдает провалами в памяти: в Сыктывкаре ищут пропавшего дедушку
Опубликован эскиз благоустройства спуска к Кировскому парку в Сыктывкаре
Скучающий эжвинец предупредил о готовящемся взрыве в жилом доме
В Коми аномальная жара сменится дождями и грозами