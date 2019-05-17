«Ночь музеев-2019» в Сыктывкаре: представления, концерты, мастер-классы

Завтра в Сыктывкаре пройдет всероссийская акция «Ночь музеев-2019». Культурные центры, музеи и галереи в этот день устроят праздничный круговорот: горожан ждут вернисажи, мастер-классы, концерты, лекции и представления. «Комсомольская правда-Коми» собрала все события сыктывкарской «Ночи музеев» в одну большую афишу — читайте и определяйтесь, какие из них вы хотите увидеть.

«Точка притяжения» для всех поколений в Национальном музее

В Нацмузее акция начнется в 17 часов и продлится до 22 часов. Так как в музее несколько отделов, то будет несколько мини-программ. Молодёжи стоит заглянуть на перекресток Коммунистической улицы и улицы Ленина, где будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы. Детям понравится в отделе природы (Коммунистическая улица, 6) и в отделе этнографии (Коммунистическая улица, 2): там проведут много мастер-классов. Взрослые тоже в стороне не останутся. Для них приготовили выставку «Парк советского периода», турнир по бильярду (отдел истории на улице Ленина, 57) и концерт с участием Владимира Юрковского, Альфии Коротаевой и Ольги Сосновской в литературном музее (улица Орджоникидзе, 2).

Программа "Ночи..." в Нацмузее Коми

Театр-музей в Эжве

Литературно-театральный музей имени Дьяконова (улица Маяковского, 3) посвятил «Ночь музеев» сценическому искусству. В программе – мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству; беспроигрышная лотерея; открытие выставок «Моё советское детство» и «Музей – театр, и все мы в нем актеры». Стартует акция в 15 часов, а закончится в 23 часа.

Расписание мероприятий в литературно-театральном музее

Винсент Ван Гог в «Югоре»

В Центре культурных инициатив осью нынешней «Ночи музеев» станет творчество Ван Гога. Главным событием вечера будет вернисаж выставки «Ван Гог. Симфония цвета». Кроме того, посетители послушают лекцию Анжелы Размановой «Цвет и свет», увидят торжественное открытие фестиваля «Диалоги. Синтез искусств. Театральные истории» и презентации видео-проектов, поучаствуют в арт-практикуме с Марией Юркиной. «Ночь музеев» в «Югоре» будет работать с 19 до 22 часов.

Афиша акции в "Югоре"

Продолжение афиши

Феи и сеанс черной магии в Национальной галерее

В Нацгалерее Коми «Ночь музеев» будет идти шесть часов, с 17 до 23 часов. Гостям хватит времени для того, чтобы смастерить себе образ феи, поиграть в «Мозгобойню» и квиз «Держи пять» и пообщаться с художниками на выставке «Дверь в стене». Вишенка на торте — театральные представления, в том числе — сеанс черной магии по роману «Мастер и Маргарита».

Программа акции в "Револьт-центре"

Вечер медиаграмотности в «Револьт-центре»

Провести «Ночь музеев» в «Револьт-центре» стоит тем, кто хочет лучше ориентироваться в современном медиапространстве. Вечер начнется в 18 часов с лекции Александра Горбачева, работавшего главным редактором в «Афише» и заместителем главного редактора в «Медузе». Журналист расскажет, как написать цепляющий текст, не цепляясь за громогласные заголовки и найти интересный сюжет. Дальше по расписанию — контактная импровизация «Истории, рассказанные телом» с Александрой Овчаровой. Завершит «Ночь музеев» в «Револьт-центре» показ документального фильма про «7 студию» Кирилла Серебренникова.

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