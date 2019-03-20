В «Револьт центре» готовы поддержать самые смелые идеи сыктывкарцев

Свежую струю в культурную жизнь столицы Коми внесет «Револьт центр», который сегодня начал свою работу в тестовом режиме. Руководители центра заявляют: мы не просто расширяем культурное пространство города, мы предоставляем возможность сыктывкарцам претворять в жизнь собственные творческие и общественные инициативы.

В центральном зале планируется проводить выставки, семинары, лекции, мастер-классы, спектакли, концерты.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Нам интересен город, культурные потребности и запросы сыктывкарцев. Мы будем рады поддержать любую идею и самые смелые эксперименты горожан. Центр открыт для сотрудничества с различными сообществами, представляющими разные сферы жизни: спорт, науку, культуру и так далее. Более того, наш центр планирует искать пути сотрудничества с другими городами республики, России и за рубежом, - поделилась планами на перспективу Светлана Кольчугина, руководитель проектов арт-резиденций.

Светлана Кольчугина: "Нам интересен город, культурные потребности и запросы сыктывкарцев."Фото: Алиса КОЗЛОВА

Само название площадки связано в фамилией известного диссидента и ученого-математика Револьта Пименова (в 70-е годы прошлого века он, как политический осужденный, был отправлен в ссылку в Сыктывкар и многие годы работал у нас).

- Этот человек является примером для многих, он не боялся противостоять советской системе, но был известен не только благодаря своей политической и общественной деятельности. Он переписывался с известным физиком Стивеном Хокингом, был одним из первых переводчиков на русский язык книги Толкина «Властелин колец», - объяснила выбор названия центра Алена Зезегова, менеджер «Револьт центра».

Выставочный зал легко трансформируется.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Следуя примеру Револьта Пименова, сыктывкарский центр в основу своей деятельности заложил демократические принципы стремления к свободе — свободе творчества и самовыражения, свободе мысли и слова. Здесь планируется проводить выставки, лекции, семинары, мастер-классы, спектакли, акустические концерты — экспериментировать с форматами позволяет планировка помещения. Выставочный зал легко поделить на две и более части, что позволит одновременно проводить разные мероприятия или работу в группах. С просторным выставочным залом соседствует переговорная комната, где кроме деловых встреч планируются занятия в дневных и вечерних творческих школах. Зал и переговорная комнаты соединены с кафе, где бариста угостит посетителей вкусным кофе и предложит эксклюзивные пирожные.

В баре гостям предложат кофе и десертыФото: Алиса КОЗЛОВА

«Револьт-центр» заработает в полную силу только летом, но уже сейчас его двери открыты для гостей. Сегодня, к примеру, здесь прошел воркшоп «Дизайн код в современном пространстве» с участием автора и продюсера фильма «Техническая эстетика» Ильи Полянских.