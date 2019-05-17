Воркутинцы за один день собрали деньги на лечение врача от рака третьей степени

Менее чем за день неравнодушные жители заполярного города собрали деньги на лечение врача-педиатра Валентины Ефимовой, у которой диагностировали рак третьей степени.

Большое количество людей откликнулось на просьбу помочь с приобретением дорогостоящих химиопрепаратов (один флакон стоит 105 тысяч рублей) для лечения Валентины Ефимовой. Утром 16 мая сбор стартовал, необходимую сумму собрали уже к вечеру.

– Спасибо огромное всем откликнувшимся! За такое короткое время была собрана сумма на два курса химиотерапии (один курс уже проведён, а второй будет на следующей неделе)! Днем получили благую весть – добились поставки препарата на последующие курсы химиотерапии! – сообщили организаторы сбора.

Валентина Павловна Ефимова работает участковым врачом-педиатром в Детской городской больнице с 1999 года.

– Очень любит свою работу, уделяя ей все свое время и энергию, а к детям на участке относится как к своим, – говорят о ней коллеги и родители маленьких пациентов.

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