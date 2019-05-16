В Воркуте врач-педиатр борется с раком третьей степени
В Воркуте открыт сбор помощи для врача-педиатра Валентины Ефимовой. На протяжении 20 лет она помогала людям, в первую очередь, детям, а теперь сама нуждается в помощи. Недавно у нее обнаружили рак. Онкологическое заболевание находится в трудноизлечимой третьей стадии. И коллектив детской городской больницы обращается к воркутинцам с просьбой оказать посильную помощь для лечения коллеги.
В соцсети "Вконтакте" создан паблик "Группа помощи Валентина Павловне Ефимовой". В группе сотрудники больницы подробно объясняют, на какие цели будут направлены деньги.
– Новый химиопрепарат, который необходим для продолжения лечения, очень дорогостоящий – на данный момент цена одного флакона составляет 105 тысяч рублей. Пока его смогли приобрести лишь для одного сеанса из шести необходимых. В ближайшее время лечение необходимо продолжить, а финансовой возможности приобрести препарат нет, - сообщается в группе.
Там же представлены реквизиты для помощи:
Карта ПАО «Сбербанк»: 2202 2003 1411 7191
Номер, привязанный к карте +7 985 635 3416.
Получатель: Валентина Павловна Ефимова.
Номер счета: 40817810628151014227.
Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048702640
Корр. счет: 30101810400000000640
Получатель: Валентина Павловна Ефимова.
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ИСТОЧНИК KP.RU