В Воркуте врач-педиатр борется с раком третьей степени

16 Май 15:54 2019-05-16T15:54:32+03:00

Валентина Ефимова 20 лет помогала людям, а сейчас ей самой понадобилась срочная помощь. Фото: "Группа помощи Валентина Павловне Ефимовой" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

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В Воркуте открыт сбор помощи для врача-педиатра Валентины Ефимовой. На протяжении 20 лет она помогала людям, в первую очередь, детям, а теперь сама нуждается в помощи. Недавно у нее обнаружили рак. Онкологическое заболевание находится в трудноизлечимой третьей стадии. И коллектив детской городской больницы обращается к воркутинцам с просьбой оказать посильную помощь для лечения коллеги.

В соцсети "Вконтакте" создан паблик "Группа помощи Валентина Павловне Ефимовой". В группе сотрудники больницы подробно объясняют, на какие цели будут направлены деньги.

– Новый химиопрепарат, который необходим для продолжения лечения, очень дорогостоящий – на данный момент цена одного флакона составляет 105 тысяч рублей. Пока его смогли приобрести лишь для одного сеанса из шести необходимых. В ближайшее время лечение необходимо продолжить, а финансовой возможности приобрести препарат нет, - сообщается в группе.

Там же представлены реквизиты для помощи:

Карта ПАО «Сбербанк»: 2202 2003 1411 7191

Номер, привязанный к карте +7 985 635 3416.

Получатель: Валентина Павловна Ефимова.

Номер счета: 40817810628151014227.

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счет: 30101810400000000640

Получатель: Валентина Павловна Ефимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU