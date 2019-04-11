Двухлетнюю Арину Горбачеву, которая борется с раком, перевели в мамину палату

Двухлетняя Ариша Горбачева, которая борется с раком, чувствует себя намного лучше. Ребенка перевели из реанимации в мамину палату, сообщается в группе помощи ребенку.

-Состояние у нее нормальное, уснула без всяких уколов обезболивающих и нурофена. Продолжают капать химию. По анализам все нормально. Врач говорит, что организм начал бороться с болезнью, а это хорошо. Но нельзя расслабляться, ведь организм борется с болезнью, поэтому иммунитет у нее ослабнет и легко может подцепить какую-нибудь болезнь, -

Напомним, что в феврале этого года родители двухлетней Арины Горбачевой узнали о страшном диагнозе дочери. У малышки обнаружили нейробластому, которая требовала срочного лечения. Сначала ребенка хотели везти в Израиле, затем в Южной Корее. Но в итоге семью Горбачевых приняли в московской клинике им Н. Блохина.

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