Умирающую двухлетнюю Арину из Усть-Вымского района будут лечить в России

Двухлетнюю Аришу Горбачеву из Айкино будут лечить в московский клинике им. Н. Блохина. В связи с этим семья приостановила сбор денег для помощи ребенку, который болен онкологическим заболеванием - нейробластомой.

Напомним, вчера семье Горбачевых посоветовали лечить девочку в южнокорейской больнице "Северанс". Родители получили приглашение в Сеул и отправились оформлять заграничные паспорта. О своей поездке они написали в группе по сбору помощи для Ариши в "ВК". После опубликования поста многие начали писать, что клиника в Корее плохая и многие больные оттуда попросту не возвращаются. После таких отзывов родители девочки передумали вести ее заграницу.

Сегодня малышку повезли в клинику им. Н. Блохина. Врачи согласились ей помочь. Ранее девочку не могли там принять, так как в медучреждении объявлен карантин по оспе.

- Аришу согласились лечить в клинике им. Н. Блохина. Поэтому сбор остановлен. Те деньги, которые уже были переведены, будут направлены на съем жилья для мамы и Ариши, так как в Москве им придется жить около года и периодически снимать квартиру. Все чеки и документы будут выложены в группе Оставшиеся деньги переведены на лечение другим детям по окончании лечения Ариши, - объяснила ситуацию Рузанна Павлова, подруга семьи Горбачевых.

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