Жительница Инты попросила соцсети поддержать сыновей-аутистов

Мать-одиночка Ольга Лейфа воспитывает сыновей с расстройством аутического спектра. Она находится в тяжелом материальном положении, поэтому вынуждена просить денежную помощь у неравнодушных.

Пост-крик помощи опубликовала жительница Инты Ольга Лейфа в соцсетях. Она просит денежно поддержать ее сыновей-аутистов, чтобы купить им лекарства и еду. Матери-одиночке не у кого больше просить помощи.

Ольга родила близняшек Артемия и Арсения, когда в жила в Москве. О том, что у малышей расстройство аутического спектра, она узнала осенью прошлого года в московском центре «Наш солнечный мир». Ольга пишет, что подозрения, что с ее малышами не все так просто назрели давно — они гиперактивны, неуправляемы. К тому же имеют проблемы со сном.

Из Москвы Ольга вместе с детьми переехала в Инту, где родилась, так как на жизнь в большом городе у нее не было денег. Женщине никто не помогает. В беседе с «Комиинформом» она призналась, что отец детей оставил семью после 11 лет брака. В настоящее время она не имеет возможности работать, чтобы обеспечить сыновей. Ольга знает все о социальной помощи и поддержке, она много лет она проработала в известном благотворительном фонде помощи хосписам «Вера». До фонда Ольга шесть лет трудилась в органах опеки и попечительства. Однако найти возможность получить социальную поддержку с помощью волонтерских центров для своей семьи она не смогла. Оказалось, что единственная надежда — это помощь неравнодушных.

- Мы находимся в крайне стесненном материальном положении. Поэтому я хочу попросить о материальной поддержке любого человека, который согласится помочь моим детям. Если какие-то средства поступят на счет, они будут предназначены только детям - на приобретение лекарственных препаратов и некоторых компонентов для введения в рацион детей специальной диет, - написала Ольга.

Как помочь?

За любую финансовую и другую помощь Ольга будет очень признательна. Номер карты для перевода средств: 4276 3801 7634 9673 (СБЕРБАНК VISA).

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