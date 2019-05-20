2019-05-20T14:25:10+03:00
Общество

На лосеферме Печоро-Илычского заповедника ожидают бэби-бум

Скоро от бремени должны разрешиться четыре лосихи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива лосефермы Печоро-Иличского заповедникаФото из архива лосефермы Печоро-Иличского заповедника
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В эти выходные на лосеферме Печоро-Илычского заповедника лосиха по кличке Маша родила малышку Милку. Милое видео мамы и ее малыша в соцсетях за два дня набрало больше 50 тысяч просмотров. Оказывается, на лосеферме ждут настоящего детского бума: скоро должны отелиться еще четыре лосихи. О грядущем пополнении и возможной продаже маленьких лосят «Комсомолке» рассказала заведующая лосефермой Светлана Акатьева.

Молодая лосиха Маша отелилась в первый раз. Целый день она опекала наворожённого лосенка, а вечером малышку забрали в детский загон. Молодая мама довольно остро переживает разлуку:

- Такова методика работы: в первые сутки после рождения забираем лосят от мам. Сейчас Милка живет отдельно, кушает, бегает за нами, как хвостик. Если оставить малыша с мамой, то вырастет дикий лосенок без общения с человеком. Лосихи, конечно, переживают. Каждая по-своему: одни поменьше, другие – подольше. Например, когда у Маши забирали малыша, то она лезла драться. Она до сих пор бегает вдоль ограды, хочет убежать к детёнышу, - рассказала Светлана Владимировна.

На лосеферме с нетерпением ждут отела еще четырех лосих. Некоторые из них могут принести по двойне. Возможно, когда малыши подрастут, их продадут в другие фермы и заповедники.

- У нас еще много заявок на продажу осталось с прошлого года. В этом году тоже планируем продавать лосят. Дело в том, что содержать большое поголовье с нашей кормовой базой сложно, а реализовать экотуристическую цель лосефермы можно с помощью 10-12 лосей. Больше нам лосей и не нужно, - отметила заведующая лосефермой. Она добавила, что со строительством нового загона, который расширит возможности для выгула и кормления, возможно, лосей больше продавать не будут.

Лосята из Коми пользуются спросом по всей России: их продавали в Крым, в Красноярский край, в Кемеровскую область. В прошлом году двух лосят купил Финно-угорский этнопарк. Стоимость одного лосенка рассчитывается согласно затратам на его содержание с рождения и до продажи.

- Например, в прошлом году лосята, росшие на лосеферме с мая по август, стоили 120 тысяч рублей. После расчета стоимости начинается переговоры с желающим приобрести животное, и цена может снизиться, - подытожила Светлана Владимировна.

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Маша и Милка.Автор видео: лосеферма Печоро-Илычского заповедника

ИСТОЧНИК KP.RU

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