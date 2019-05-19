На лосеферме Печоро-Илычского заповедника родилась лосиха, ее назвали Милка. Об этом сообщили в группе лосефермы в соцсети «Вконтакте».

– Лосиха Маша родила девочку. Назвали ее Милка. Милка чувствует себя хорошо, кушает пять раз в день и уже обживается в детском загончике. Маша перенесла роды хорошо. Сейчас ее перевели в загон у кормокухни, где будут доить молочко для Милки, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что посещение лосефермы ограничено. Малышей увидеть можно будет спустя две недели после окончания отела.