В Сыктывкаре выкупят у частников землю для будущей школы

В Сыктывкаре выкупят земельные участки у частных лиц для строительства школы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Согласно документу, планируется купить земельные участки и здания в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан. На этом мечте будет начато строительство корпуса школы на 600 мест. Всего в списке для покупки девять участков и зданий, находящихся в частной собственности.

Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации поручили оценить их рыночную стоимость, подготовить и заключить с собственниками необходимые соглашения.