2019-05-18T13:52:08+03:00
Общество

В Сыктывкаре выкупят у частников землю для будущей школы

В ней будут учиться 600 человек
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Школу построят в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизанШколу построят в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизанФото: Яндекс. Карты
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В Сыктывкаре выкупят земельные участки у частных лиц для строительства школы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Согласно документу, планируется купить земельные участки и здания в районе улиц Орджоникидзе – Карла МарксаКрасных партизан. На этом мечте будет начато строительство корпуса школы на 600 мест. Всего в списке для покупки девять участков и зданий, находящихся в частной собственности.

Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации поручили оценить их рыночную стоимость, подготовить и заключить с собственниками необходимые соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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