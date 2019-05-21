2019-05-21T16:47:16+03:00
Общество

«Лысый спуск к лысому парку»: горожане недовольны вырубкой деревьев на улице Коммунистической в Сыктывкаре

Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пни
Анастасия МАШКАЛЕВА
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«Это просто ужас, плакать хочется», - говорят сыктывкарцы«Это просто ужас, плакать хочется», - говорят сыктывкарцыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре вырубили большую часть деревьев на участке от улицы Советская до улицы Кирова. Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пни. Их тоже скоро выкорчуют в рамках проекта благоустройства этого участка улицы. Мы узнали точку зрения по вопросу вырубки у горожан, мэрии и известного промышленного дизайнера.

Вырубка деревьев не оставила жителей города равнодушными. Люди пишут, что уничтожение лип, рябин, берез и тополей – это плохое решение для благоустройства столицы Коми:

Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пни Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Меня этот спуск, хоть триста раз облагороженный и огламуренный, уже не будет радовать никогда. Лысый спуск к почти лысому парку. Деревья скрашивали и прятали архитектурную дисгармонию этого места, возникшую после строительства здания Республиканского центра внешкольного воспитания и других новостроек. Теперь все налицо и без прикрытия. Это просто ужас, плакать хочется, - поделилась сыктывкарка Наталия Плаксина.

Ситуацию с вырубкой деревьев пояснил мэр столицы Коми Валерий Козлов на сегодняшнем брифинге после общегородской планерки. Он отметил, что проект благоустройства парка выводился на общественные обсуждения. Однако нареканий в период согласования у жителей города он не вызвал. Кроме того, многие горожане жаловались в администрацию на то, что на правой стороне спуска к парку нет места для пешеходов, мам с колясками и велосипедистов, поэтому люди были вынуждены выходить на проезжую часть. Таким образом, вырубка деревьев позволит расширить дорогу для удобства горожан.

Вот так выглядит проект по благоустройству, который прошел все согласования

Вот так выглядит проект по благоустройству, который прошел все согласования

- Проект по реконструкции улицы Коммунистической прошел все обсуждения. Всем нравились картинки, на которых был представлен вариант пешеходной зоны на спуске с правой стороны. Эксперты оценят левую часть спуска. Там какие-то деревья сохранят, а какие-то посадят заново. Это все сделано в рамках работы, которая в прошлом году публично обсуждалась. На сегодняшний момент это выглядит не совсем приятно, но мы продолжаем озеленение исторической части города. Кроме того, в центре Сыктывкара этим летом высадят 50 деревьев, - прокомментировал Валерий Козлов.

Люди пишут, что уничтожение лип, рябин, берез и тополей – это плохое решение для благоустройства столицы Коми Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Люди пишут, что уничтожение лип, рябин, берез и тополей – это плохое решение для благоустройства столицы КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Между тем, известный промышленный дизайнер России, продюсер фильма «Техническая эстетика» Илья Полянских проект благоустройства улицы Коммунистической в Сыктывкаре оценил на 3 по 10-ти бальной шкале.

Особенно горожанам жалко березы: «Кому они мешали?» Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Особенно горожанам жалко березы: «Кому они мешали?»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Проект сделан по стандарту и методичкам «советских гражданпроектов» и не имеет ничего общего с современным опытом качественного благоустройства. Чиновники в городе поменяются, а горожане будут жить и пользоваться (как чаще бывает - быть недовольными) объектами благоустройства. Поэтому в таких вопросах не стоит торопиться и быстрее осваивать деньги. На хорошие проекты денег всегда хватит, а вот последствия плохих сложно и дорого исправлять. Прежде чем сделать «подарок» горожанам (скорее всего, купленный на их же налоги) администрации города нужно пройти несколько очень простых этапов, - отметил дизайнер.

Мэр пообещал, что скоро начнутся работы по озеленению Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мэр пообещал, что скоро начнутся работы по озеленениюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Лайхак для чиновников:

1. Создать или заказать единый стандарт благоустройства с набором типовых и уникальных решений для климатических условий и с учетом особенностей рельефа Сыктывкара и Коми;

2. Провести открытые общественные обсуждения с жителями района (если проект в центре, то всего города), экспертами, отделами администрации и создать на основе обсуждения «общественное техническое задание» для будущих проектировщиков

3. После второго общественного осуждения провести архитектурный конкурс и выбрать победителя, (чтобы доработать оптимальный и всех устраивающий проект)

4. Составить рабочую смету на реализацию проекта и организовать закупки и торги по полному техзаданию и проработанному существующему проекту;

5. Построить проект и осуществить авторский надзор во время строительства;

6. Радоваться качественному и притягивающему горожан и туристов благоустройству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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