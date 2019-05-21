«Лысый спуск к лысому парку»: горожане недовольны вырубкой деревьев на улице Коммунистической в Сыктывкаре
В Сыктывкаре вырубили большую часть деревьев на участке от улицы Советская до улицы Кирова. Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пни. Их тоже скоро выкорчуют в рамках проекта благоустройства этого участка улицы. Мы узнали точку зрения по вопросу вырубки у горожан, мэрии и известного промышленного дизайнера.
Вырубка деревьев не оставила жителей города равнодушными. Люди пишут, что уничтожение лип, рябин, берез и тополей – это плохое решение для благоустройства столицы Коми:
Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
- Меня этот спуск, хоть триста раз облагороженный и огламуренный, уже не будет радовать никогда. Лысый спуск к почти лысому парку. Деревья скрашивали и прятали архитектурную дисгармонию этого места, возникшую после строительства здания Республиканского центра внешкольного воспитания и других новостроек. Теперь все налицо и без прикрытия. Это просто ужас, плакать хочется, - поделилась сыктывкарка Наталия Плаксина.
Ситуацию с вырубкой деревьев пояснил мэр столицы Коми Валерий Козлов на сегодняшнем брифинге после общегородской планерки. Он отметил, что проект благоустройства парка выводился на общественные обсуждения. Однако нареканий в период согласования у жителей города он не вызвал. Кроме того, многие горожане жаловались в администрацию на то, что на правой стороне спуска к парку нет места для пешеходов, мам с колясками и велосипедистов, поэтому люди были вынуждены выходить на проезжую часть. Таким образом, вырубка деревьев позволит расширить дорогу для удобства горожан.
Вот так выглядит проект по благоустройству, который прошел все согласования
- Проект по реконструкции улицы Коммунистической прошел все обсуждения. Всем нравились картинки, на которых был представлен вариант пешеходной зоны на спуске с правой стороны. Эксперты оценят левую часть спуска. Там какие-то деревья сохранят, а какие-то посадят заново. Это все сделано в рамках работы, которая в прошлом году публично обсуждалась. На сегодняшний момент это выглядит не совсем приятно, но мы продолжаем озеленение исторической части города. Кроме того, в центре Сыктывкара этим летом высадят 50 деревьев, - прокомментировал Валерий Козлов.
Люди пишут, что уничтожение лип, рябин, берез и тополей – это плохое решение для благоустройства столицы КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Между тем, известный промышленный дизайнер России, продюсер фильма «Техническая эстетика» Илья Полянских проект благоустройства улицы Коммунистической в Сыктывкаре оценил на 3 по 10-ти бальной шкале.
Особенно горожанам жалко березы: «Кому они мешали?»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
- Проект сделан по стандарту и методичкам «советских гражданпроектов» и не имеет ничего общего с современным опытом качественного благоустройства. Чиновники в городе поменяются, а горожане будут жить и пользоваться (как чаще бывает - быть недовольными) объектами благоустройства. Поэтому в таких вопросах не стоит торопиться и быстрее осваивать деньги. На хорошие проекты денег всегда хватит, а вот последствия плохих сложно и дорого исправлять. Прежде чем сделать «подарок» горожанам (скорее всего, купленный на их же налоги) администрации города нужно пройти несколько очень простых этапов, - отметил дизайнер.
Мэр пообещал, что скоро начнутся работы по озеленениюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Лайхак для чиновников:
1. Создать или заказать единый стандарт благоустройства с набором типовых и уникальных решений для климатических условий и с учетом особенностей рельефа Сыктывкара и Коми;
2. Провести открытые общественные обсуждения с жителями района (если проект в центре, то всего города), экспертами, отделами администрации и создать на основе обсуждения «общественное техническое задание» для будущих проектировщиков
3. После второго общественного осуждения провести архитектурный конкурс и выбрать победителя, (чтобы доработать оптимальный и всех устраивающий проект)
4. Составить рабочую смету на реализацию проекта и организовать закупки и торги по полному техзаданию и проработанному существующему проекту;
5. Построить проект и осуществить авторский надзор во время строительства;
6. Радоваться качественному и притягивающему горожан и туристов благоустройству.
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ИСТОЧНИК KP.RU