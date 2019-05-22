2019-05-22T17:42:04+03:00
Общество

Видео с сыктывкарским автобусом, который «плыл» по дороге под песню из «Титаника», посмотрели более 500 тысяч человек

Ролик опубликовали многие популярные сайты
Евгений Никитин
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Дорогу в местечко Алешино заливает каждый годДорогу в местечко Алешино заливает каждый годФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сыктывкарский «автобус-амфибия», который «плывет» по дороге под песню из «Титаника», прославился на всю страну. Видео, которое заснял пассажир Антон Тимушев, посмотрели более 500 тысяч интернет-пользователей.

Ролик опубликовал один из самых крупных пабликов в «ВК» MDK, аудитория которого насчитывает более 10 миллионов подписчиков.

- В конце автобус утонет, - спойлерит Азамат Нуртасов.

- Главное, чтобы айсберг на пути не попался, - предупреждает Константин Скориков.

- Пока не прочитал, думал, по Амазонке плывут, - пишет Антон Прачев.

Развлекательный портал «ЯПлакалъ» также заинтересовался необычным роликом.

- Очаровательно. Главное, не забыть предупредить, что лодок и жилетов в автобусе не предусмотрено и наслаждаться, - советует пользователь под ником KrestniyП .

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Плывущий автобус. Сыктывкар. Видео: Антон Тимушев.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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