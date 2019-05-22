В Коми художник нарисовал героев «Игры престолов» в образах персонажей советских мультфильмов

В прошедший понедельник случилось то, чего так ждали и одновременно боялись фанаты сериала «Игра престолов». Фэнтези сага, за которой следили фанаты с 2011 года, закончилась. Сразу же после показа финальной серии поклонники мира «Песни льда и пламени» (именно так называется серия романов писателя Джорджа Мартина, по которым снят сериал) начали подписывать петицию с требованием переснять 8 сезон – настолько провальным он им показался.

В это время сыктывкарский художник комиксов Прокопий Уляшов решил пофантазировать, что будет, если переснять сагу с героями советских мультфильмов. Своими творениями поклонник «Игры престолов» поделился с «КП-Коми».

"Пес" превратился в Волка из "Ну, погоди!"

Волк и Заяц из «Ну, погоди!» органично превратились в Сандора «Пса» Клигана и Арью Старк. Все сходится! Отношения персонажей «Союзмультфильма» такие же запутанные, как у героев «Игры престолов»: сначала они хотят друг друга убить, а затем становятся лучшими друзьями.

Советский Малыш играл бы совсем в другие игры в мире "Игры престолов"

Малыш и Карлсон с легкой руки автора превратились в Джоффри Баратеона и его дядю-карлика Тириона Ланнистера. Правда, у престольного Карлсона зависимость совсем не от варенья, а игры Малыша в сериале были бы отнюдь не такими безобидными.

Чебурашка — единственный в своем роде, последний представитель династии.

Чебурашка — единственный в своем роде, последний представитель династии. Прямо как Дейенерис! Ну, а раз Дейенерис — мать драконов, то почему фем-версия Чебурашки не может стать матерью крокодилов?

Все догадывались, что Ваис на самом деле русалка

Всем известно, что евнух Варис на самом деле — русалка. А в версии «Союзмультфильма» Варис — водяной. Все логично!

Джон и Сэм стали Винни-Пухом и ПятачкомФото: Предоставлено "КП"

Пухляш и мудрец Винни-Пух — почти идеальный кандидат на роль Сэма Тарли. А его закадычный друг Пятачок — конечно же ничего не знающий Джон Сноу.

Погода была ужасная, принцесса была прекрасная... Или все было наоборот?

Погода была ужасная, принцесса была прекрасная... Помните такой мультик? По мнению автора альтернативной версии саги Прокопия Уляшова, эта парочка идеально вписалась бы в архетип отношений Сансы Старк и ее мужа-садиста Рамси Болтона.

Роберт Баратеон стал толстым рыжим котиков

Эссос, Эссос.. Не были мы ни на каком Эссосе! Нас и здесь неплохо кормят! Кот из «Возвращения блудного попугая» — психологический двойник непутевого короля Роберта Баратеона.

Кроль ночи превратился во вратаря хоккейной команды

Тесно связанные с миром льда хоккеисты мультипликационных клубов «Метеор» и «Вымпел» — идеальные кандидатуры на роль армии мертвых. А их жутковатый вратарь с маской вместо лица — ну чем не Король Ночи?

Это только первая подборка артов сыктывкарского художника Прокопия Уляшова по "Игре престолов". Остальные картинки он планирует выкладывать в своем Instagram.

- Я разместил работы вчера днем, а уже сегодня утром они разлетелись, как горячие пирожки! Встретил их на многих сайтах и пабликах, - радуется своему успеху Прокопий.

Кстати, автор рисунков уже не первый раз фантазирует на тему современной культуры. Не так давно он представил, что будет, если мир кинематографа и книг сольется с обыденной действительностью провинциального Сыктывкара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/709513" frameborder="0"></iframe> Мобильный Джорджа Мартина.Вышла последняя серия «Игры престолов». А вот чем закончатся книги? Мы пофантазировали на эту тему, «заглянув» в мобильный Джорджа Р.Р. Мартина.

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