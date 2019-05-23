В Сыктывкаре экстренно сел самолет компании "ЮТэйр"
Вчера вечером в Сыктывкаре экстренно сел Boeing-735 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Сургут.
Как сообщают местные СМИ, посадка совершена из-за отказа генератора. Самолет без происшествий приземлился в аэропорту столицы Коми. При посадке никто не пострадал. Помощь экстренных служб не потребовалась. На борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Сейчас все они находятся в аэропорту и ожидают отправления в Сургут.
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ИСТОЧНИК KP.RU