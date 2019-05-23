2019-05-23T12:09:18+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре экстренно сел самолет компании "ЮТэйр"

У воздушного судна, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Сургут, возникли проблемы с генератором
Ольга СОЛОВЕЙ
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Никто из пассажиров не пострадалНикто из пассажиров не пострадалФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Вчера вечером в Сыктывкаре экстренно сел Boeing-735 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Сургут.

Как сообщают местные СМИ, посадка совершена из-за отказа генератора. Самолет без происшествий приземлился в аэропорту столицы Коми. При посадке никто не пострадал. Помощь экстренных служб не потребовалась. На борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Сейчас все они находятся в аэропорту и ожидают отправления в Сургут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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