Экстренная посадка "Боинга" в Сыктывкаре: подробности

Вчера вечером в сыктывкарском аэропорту экстренно сел самолет компании "ЮТэйр". Как рассказали "КП-Коми" в пресс-службу перевозчика, инцидент произошел из-за технической неисправности, в связи с чем пилот принял решение о посадке.

Позже компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 мск они вылетели в Сургут. На время ожидания им была предоставлена гостиница, еда и напитки.

Напомним, в связи с инцидентом Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре отменен московский рейс самолета Sukhoi Superjet 100

Запланированный сегодня на 11:50 вылет в аэропорт Шереметьево отменили по техническим причинам (подробности).