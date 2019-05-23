2019-05-23T13:50:37+03:00
Происшествия

Экстренная посадка "Боинга" в Сыктывкаре: подробности

Пассажиров пересадили на ближайший рейс в Москву, оттуда они вылетят в Сургут
Ольга СОЛОВЕЙ
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Рейс Санкт-Петербург - Сургут совершил посадку в Сыктывкаре из-за срабатывания сигнала о технической проблемеРейс Санкт-Петербург - Сургут совершил посадку в Сыктывкаре из-за срабатывания сигнала о технической проблемеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера вечером в сыктывкарском аэропорту экстренно сел самолет компании "ЮТэйр". Как рассказали "КП-Коми" в пресс-службу перевозчика, инцидент произошел из-за технической неисправности, в связи с чем пилот принял решение о посадке.

Позже компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 мск они вылетели в Сургут. На время ожидания им была предоставлена гостиница, еда и напитки.

Напомним, в связи с инцидентом Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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