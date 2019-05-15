В Сыктывкаре отменен московский рейс самолета Sukhoi Superjet 100

15 Май 15:38 2019-05-15T15:38:18+03:00

Sukhoi Superjet 100 не вылетел из Сыктывкара в московский аэропорт "Шереметьево" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Запланированный сегодня на 11:50 вылет в аэропорт Шереметьево отменили по техническим причинам, сообщает "БНКоми" со ссылкой на представителей авиакомпании "Аэрофолот".

В чем заключаются технические причины, представитель авиакомпании пояснить отказалась. Отметив, что следующий вылет из Сыктывкара по плану должен состояться 16 мая в 2:35.

Напомним, в октябре 2016 года национальный авиаперевозчик России возобновил выполнение полетов в столицу Коми после почти 25-летнего перерыва. Рейсы между Москвой и Сыктывкаром «Аэрофлот» выполняет из Шереметьево на самолете Sukhoi superjet 100 (SSJ -100).

Катастрофа с аналогичным самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая вечером. Борт следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на всю хвостовую часть. По официальным данным, на борту находилось 78 человек, 41 из них - погиб.

Среди пассажиров совершившего аварийную посадку в Шереметьево мурманского рейса зарегистрированных на территории Коми граждан не было.

ИСТОЧНИК KP.RU