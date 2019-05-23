В сыктывкарском храме мироточит икона мученика, который ровно 23 года назад был зверски убит в Чечне

В Свято-Стефановском соборе Сыктывкара начала мироточить икона мученика Евгения, который был 23 года назад зверски убит в Чечне. Об этом рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

23 мая 1996 года, то есть ровно 23 года назад, пограничник Евгений Родионов был зверски убит боевиками после 100 дней жестоких пыток. Ему предложили сохранить жизнь, если он сменит православную религию на ислам. Евгений отказался снять нательный крест, за что и был обезглавлен. Посмертно юноша был причислен к лику святых. Икона мученика есть во многих российских храмах, в том числе и в Свято-Стефановском соборе Сыктывкара. Несколько дней назад икона святого замироточила.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил, что сегодня, в день памяти святого, он разговаривал по телефону с мамой мученика Любовью Васильевной. Он поздравил ее «с рождением в вечность её святого сына».

- Вот откуда взяться миру? А это Господь производит вещественное доказательство своего бытия, - отметил архиепископ.

Кстати, на Пасху в Свято-Стефановском соборе замироточили все иконы на иконостасе. Православное чудо, по словам архиепископа, можно наблюдать до сих пор. Сильно мироточат иконы святой равноапостольной княгини Ольги, великомученика Пантелеимона и Георгия Победоносца. Архиепископ рассказал, что стекающее мира используется для исцеления души и тела. Например, можно снять капельку святого вещества с иконы и помазать им лоб.

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