Министр МВД Коми Виктор Половников отчитался о доходах за 2018 год

Руководство МВД Республики Коми отчиталось о доходах за 2018 год. Министр внутренних дел Виктор Половников задекларировал 2,894 млн рублей. В прошлом году Половников заработал 2,855 млн рублей. В его собственности также находятся земельный участок, гараж и квартира. Супруга Виктора Половникова задекларировала доход в 1, 38 млн рублей и автомобиль Land Сruiser Prado.

Заместитель министра Олег Блохин заработал за 2018 год 2,09 млн рублей. В собственности у него – два земельных участка, две квартиры, нежилое помещение, баня, беседка и хозяйственная постройка, автомобиль Volkswagen Tiguan. Его супруга задекларировала доход в 1, 01 млн рублей. В ее собственности находятся две квартиры.

Заместитель министра, начальник полиции Владислав Мингела заработал 2,34 млн рублей. В его собственности - квартира и автомобиль Huyndai Santa Fe. Заместитель министра, начальник следственного управления Роман Хаславский заработал 2,07 млн рублей. В его собственности земельный участок, дача, две квартиры. Его жена задекларировала доход в 2,01 млy рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

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