2019-05-24T12:57:58+03:00
Общество

Министр МВД Коми Виктор Половников отчитался о доходах за 2018 год

Его заместители также сдали свои декларации
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
МВД по Республике Коми отчиталось о доходах за прошлый годМВД по Республике Коми отчиталось о доходах за прошлый годФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

Руководство МВД Республики Коми отчиталось о доходах за 2018 год. Министр внутренних дел Виктор Половников задекларировал 2,894 млн рублей. В прошлом году Половников заработал 2,855 млн рублей. В его собственности также находятся земельный участок, гараж и квартира. Супруга Виктора Половникова задекларировала доход в 1, 38 млн рублей и автомобиль Land Сruiser Prado.

Заместитель министра Олег Блохин заработал за 2018 год 2,09 млн рублей. В собственности у него – два земельных участка, две квартиры, нежилое помещение, баня, беседка и хозяйственная постройка, автомобиль Volkswagen Tiguan. Его супруга задекларировала доход в 1, 01 млн рублей. В ее собственности находятся две квартиры.

Заместитель министра, начальник полиции Владислав Мингела заработал 2,34 млн рублей. В его собственности - квартира и автомобиль Huyndai Santa Fe. Заместитель министра, начальник следственного управления Роман Хаславский заработал 2,07 млн рублей. В его собственности земельный участок, дача, две квартиры. Его жена задекларировала доход в 2,01 млy рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В своих декларациях за 2018 год депутаты Госсовета и министры Коми указали не только доходы, но и свои автомобили и другие средства передвижения. Представленный автомобильный парк поражает воображение!

«КП-Коми» выяснила, сколько ориентировочно стоят авто депутатов и министров региона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию
Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»
В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников
На сыктывкарских заправках снова подорожал бензин
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ
В Коми мужчина до смерти избил односельчанина
Больше миллиарда рублей потратит мэрия, чтобы расселить 34 ветхих здания в Сыктывкаре
В Воркуте машины объезжали лежащего на дороге человека
Стало известно, куда переедет книжный фонд Национальной библиотеки Коми
В Коми именем министра назовут вершину горы
В Сыктывкаре 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве дочери
На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт
В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков
В Сыктывкаре половодье идет на спад
Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа
На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка
Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским
Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок
Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"
На этой неделе в Коми ожидаются заморозки
Руководство «Воркутаугля» прокомментировало экстренную эвакуацию горняков
Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади