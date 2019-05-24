ЛУКОЙЛ-Коми обновляет технику на ярегских нефтешахтах

В шахтах «Яреганефти» начали работать новые электровозы, оснащенные по последнему слову техники.

Первые шесть машин были доставлены в нефтешахты еще в конце прошлого года, позже парк пополнился еще девятью единицами техники. Сегодня новые локомотивы есть на всех трех шахтах «Яреганефти». Девять из них откатали в тестовом режиме по подземным рельсам более 50 км и вводятся в эксплуатацию.

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Электровозы отечественного производства предназначены для транспортировки породы, доставки материалов, оборудования и совершения других операций в шахтах.

Техника изготовлена специально под нужды НШПП «Яреганефть». Электровозы оборудованы системой видеофиксации, двумя видеокамерами для использования в условиях шахты. Видеозаписи, а также информация о времени работы машин, сведения о скоростных режимах сохраняются на карту памяти. Управление осуществляется при помощи джойстика. Скорость современных локомотивов составляет 7–15 км в час.

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Напомним, на Ярегском месторождении добывают нефть с аномальной высокой вязкостью – добыча ведется поверхностным и термошахтным способами (здесь действуют единственные в мире нефтяные шахты). Разработка Ярегского месторождения наряду с пермокарбоновой залежью Усинского месторождения является одним из приоритетных направлений производственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Благодаря его развитию добыча высоковязкой нефти в 2018 году выросла до 4,3 млн тонн, или на 25% по сравнению 2017-м. Активно развивается инфраструктура промыслов. Увеличение объемов добычи и строительство новых производственных объектов позволяет предприятию увеличивать отчисления во все уровни бюджета.

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