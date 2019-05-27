Метель за пять дней до начала лета: снимки воркутинской пурги облетели интернет

До начала лета осталось пять дней, но,видимо, погода в Воркуте считает иначе. На прошлой неделе заполярный город накрыла метель. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Из-за таких жутких погодных условий для школьников даже объявили актированный день.

Снимки заснеженных улиц города быстро облетели интернет. Их опубликовали такие крупные паблики как MDK, «Пикабу», «Дзен», «Лепра». Многие пользователи соцсетей посчитали, что такие горы снега в мае - просто фотошоп и воркутинцам не из-за чего переживать, а другие пожалели жителей заполярного города, которым приходится жить в таких условиях.

Фотографии заснеженной Воркуты разлетелись по всему интернету

Люди со всей России в шоке от такой погоды в мае

- Не хочу в Воркуту...- признается Сергей Воронов из Санкт-Петербурга.

- У вас отопление круглый год включено? - интересуется Александр Филиппов. - По кайфу, наверное, жить всегда в зиме. Нет этой ужасной жары +40 и вонючей пыли. Постоянно потеть, язык наружу.

- Это обычно для них. За это платят северные, - уверен интернет-пользователь под ником Алекс Свобода.

- У нас в Салехарде тоже снег выпал 2 дня назад.Трехмесячная норма, - поддерживает воркутинцев Яна Яковлева.

Сами воркутинцы к такому привыкли

Добро пожаловать в Воркуту

В это время синоптики утешают воркутинцев новостями о скором потеплении до +5. Правда, теперь на жителей города обрушится уже не метель, а сильный дождь.

Вот так выглядит Воркута за несколько дней до лета

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Ролик опубликовали многие популярные сайты (подробности)