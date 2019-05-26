В Усть-Вымском районе нашли машину с трупом

В Усть-Вымском районе возле железной дороги нашли машину с трупом. Ее обнаружили в городе Микунь.

Как сообщает «Комиинформ», местный житель заметил припаркованную машину на северном переезде рядом с железнодорожными путями, ведущими на Кослан. В салоне автомобиля находилось тело ранее судимого местного жителя 1987 года рождения. О случившемся очевидец сообщил в полицию.

По предварительным данным, смерть молодого человека наступила в результате передозировки наркотиками. В региональном Следственном комитете сообщили, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.