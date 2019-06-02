В сыктывкарском парке прошел спортивный праздник: пришли тысячи горожан

В воскресенье, 2 июня, в Кировском парке Сыктывкара прошел спортивный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Мероприятие началось в полдень. В Кировском парке с показательными номерами выступили футболисты, каратисты, танцоры, баскетболисты, боксеры и многие другие. Горожане участвовали в мастер-классах от ведущих наставников региональных спортивных школ.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: из открытых источников

Самые сильные могли попробовать свои силы в пауэрлифтинге, а для тех, кто решил приобщиться к ГТО, работала отдельная площадка. Все желающие могли пройти некоторые виды тестирования и получить информацию о том, как получить знак отличия.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: из открытых источников

Также в Кировском парке были доступны специальные зоны для катания на велосипедах и самокатах, электромобили и огромный батут, очередь к которому не заканчивалась на протяжении всего праздника. Юные гости с удовольствием рисовали на асфальте и постигали азы новой для себя игры – бочча.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: из открытых источников

Как и обещали организаторы, в обмен на флаеры все зрители получили сладкие бонусы в виде бесплатного мороженого, лимонада и морса. В министерстве добавили, что в Кировский парк пришли тысячи сыктывкарцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акция «Рекорд Победы» 2019 в Сыктывкаре: горожане отжались 27 тысяч раз — по числу дней с Великой Победы Впервые патриотически-спортивное мероприятие прошло в столице Коми в 2015 году (подробности)