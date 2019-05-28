Экс-воркутинка выступит в финале конкурса «Миссис Россия Мира»: «Стараюсь быть мягче, но пока это получается с трудом»

Уроженка заполярной Воркуты Ирина Гоголь-Степанова 6 июня сразится за корону конкурса красоты «Миссис Россия Мира» в Москве. Северная красавица будет представлять Санкт-Петербург, в котором прожила большую часть жизни.

Ирина выросла в суровой Воркуте и не понаслышке знает, что такое сугробы высотой с трехэтажный дом, метели, 50-градусные морозы и северное сияние. Она даже играла в волейбол за сборную Коми, а в 25 лет создала свою аутсорсинговую компанию. Сейчас Ирина успешная бизнес-леди, счастливая жена и мама двоих детей.

В интервью порталу «Комсомольская правда в Коми» Ирина рассказала о том, почему борется с маниакальным трудоголизмом и что считает истинной красотой.

- Что подвигло на участие в таком проекте?

- Я творческий и социальный человек, поэтому люблю пробовать себя в новом, но профессиональная стезя не даёт мне возможности себя в этом реализовать. Раньше, когда я была незамужем, то была сосредоточена на учебе и карьере. У меня просто не было времени на участие в конкурсах на звание «Мисс». Позже, будучи женой и мамой, я реализовала свою мечту (Ирина участвовала в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» и завоевала титул вице-миссис — ред.) И вы знаете, статус «Миссис» гораздо круче, чем «Мисс». Мы же не просто красивые картинки, а самодостаточные девушки, имеющие прекрасные семьи, деток, занимающиеся благотворительностью, участвующие в социальных проектах. Это не каждому по плечу, скажу я вам. Именно конкурс красоты даёт возможность ярким и активным реализовать себя в новых направлениях и, возможно, найти себя в чем-то новом.

- Разделяете ли вы жизнь на «до» и «после» конкурса «Миссис Санкт-Петербург»? Как она изменилась?

- Очень круто поменялась. Я бы сказала, что после конкурса моя жизнь расцветилась новыми красками. Я стала частью федерации «Миссис Санкт-Петербург». Мы с другими участницами конкурса ведем активную социальную жизнь. От этого сумасшедшего ритма я в восторге!

Ирина призналась, что она трудоголик и перфекционист. Но она старается меньше времени пропадать в офисе, чтобы уделять время детям и мужу

- От чего пришлось отказаться ради конкурса? Пришлось ли в себе что-то изменить?

- Я изменила отношение к работе, перестала пропадать в офисе сутками, научилась делегировать полномочия. Во время подготовки к финалу «Миссис Санкт-Петербург» вместе с другими участницами тратила много времени на репетиции: это же шоу, и оно должно быть на высоте. Конечно, это время я могла бы уделить родным дома, но моя семья меня всегда поддерживала!

- О питании участниц конкурсов красоты слагают легенды. Как вы следите за питанием?

- Никаких изнуряющих диет и отказа от еды! Когда я была подростком, то много экспериментировала в попытках похудеть, так как была достаточно крупной девушкой. Теперь придерживаюсь правила: есть нужно, причем нужно есть часто, но небольшими порциями (5-6 приемов пищи за день) и, конечно же, пить много воды. Только так организм получит возможность сжигать жировую ткань, а не мышцы. Кроме того, в ежедневном рационе обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Но нужно понимать: жиры и углеводы бывают разные.

Красавица рассказала, что не надо изнурять себя диетами. Главное - питаться правильно

Я сторонник правильного питания, поэтому ежедневно ем зелень, салат и овощи. Мой фаворит - авокадо. Я давно отказалась от мяса, но ем морепродукты. Готовлю либо на гриле, либо запекаю в духовке. Не ем макаронные изделия, картофель, борщи и супы и все, что связано с выпечкой. Мне так комфортно, и мой организм мне за это благодарен.

- Что вы считаете главным элементом женской красоты?

- Конечно же, блеск в глазах, кураж и искренняя улыбка. Я замечаю много красивых женщин в наше время, когда индустрия косметологии и пластической хирургии развивается с космической скоростью. Но вот стоит перед вами идеальная картинка: лицо, ноги, фигура - идеал, а в глазах - пустота, ноль эмоций и никакого обаяния и того обволакивающего магнетизма, который должен исходить от женщины. Мы же по природе своей чаровницы и берегини, то есть мало одной красивой внешности.

- Кем мечтали стать в детстве?

- Всем и сразу! Я была гиперактивным ребенком. У меня получалось все, за что я бралась. Из более осознанных желаний помню мечты стать художником- модельером, врачом, юристом, учителем.

По словам Ирины, королева красоты - это самодостаточная, харизматичная, притягивая магнетизмом девушка

- Как вы можете охарактеризовать свой характер? Все ли качества вас устраивают? С чем боретесь?

- Характер мой золотой, от того и такой тяжелый. Я же в Воркуте росла. Плюс ко всему с девяти лет в спорте, получила два высших образования, а в 25 лет создала свою аутсорсинговую компанию. Я перфекционист, поэтому мне нужно, чтобы все было четко — от начала и до конца. Никогда ни от кого не зависела, ничего даром не получала, всего добивалась сама. Я не могу себе позволить пасовать перед трудностями. В моей жизни было много препятствий, были взлеты и падения. Иногда казалось, что выхода нет, но я всегда находила силы встать и идти дальше, чтобы добиться поставленных целей. Но никогда не шла по головам. Мое воспитание не позволяет мне так поступать.

Целеустремленность и упертость тоже меня характеризуют. Конечно, это хорошие человеческие качества, но в большей мере они присущи успешным мужчинам, а не красивым женщинам. И, наверное, это я пытаюсь в себе корректировать: стараюсь быть мягче, зависимее от своего мужа, но пока это получается с трудом. Я понимаю, что женщина - берегиня, хранительница домашнего очага и от неё зависит настроение и спокойствие в доме. А борюсь я со своим маниакальным трудоголизмом и невозможностью делегировать полномочия. Просто я живу по принципу: а кто, если не я?

Ирина в 25 лет создала свою аутсорсинговую компанию. Теперь она успешная бизнес-леди

- Какой должна быть современная королева красоты?

- Королева, в моем понимании - образец современной девушки: ухоженная, подтянутая, харизматичная, обладающая своеобразной магией, которая притягивает и не дает от нее оторваться. Это человек с активной жизненной позицией, сочетающий в себе качества лидера и в то же время чаровницы, хранительницы домашнего очага и семейного уюта. Она активно развивается как личность и при этом остается гармоничной, красивой и счастливой.

- Скучаете ли по нашей северной природе? Часто ли бываете у нас в Коми?

- Воркута - моя малая родина. Я родилась в этом городе и жила до 18 лет, пока не уехала учиться в Санкт-Петербург. Я знаю, что такое актированные дни, сугробы высотой с трёхэтажный дом, метели, 50-градусные морозы и, конечно же, северное сияние! И детство мое было очень счастливым. Сейчас мама и папа живут в Приозерске, брат с семьей - в Обнинске, а в Воркуте родственников не осталось. Но мы стараемся приезжать каждый год, так как в Воркуте у меня похоронен дедушка.

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