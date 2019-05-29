«Иногда миро густое и благоухающее, иногда — невесомое, как роса»: настоятель сыктывкарского собора о мироточащих иконах

С начала этого года в Свято-Стефановском соборе замироточили не менее десяти икон. В храме давно не были свидетелями подобных явлений, которые в православии всегда являются неким знаком, преимущественно — добрым. Мы отправились в собор, чтобы запечатлеть «плачущие» иконы.

За три предыдущих года особых случаев мироточения в храме зафиксировано не было. Зато с самого начала этого года одна новость о чудесном явлении сменяет другую. А началось все в феврале, когда служительница храма монахиня Захария увидела, что иконы коми святых начали мироточить.

Массовое мироточение икон на иконостасе было зафиксировано в начале мая в Свято-Стефановском соборе Сыктывкара. «Весь иконостас мироточит, весь», - говорил тогда архиепископ Питирим в специальном видеообращении. Не менее десяти икон были покрыты капельками миро - светлого маслянистого вида вещества. Спустя несколько дней после фиксации этого явления мироточение прекратилось.

Настоятель собора отец Сергий Логачев отмечает, что скептически настроенные горожане могут заподозрить, мол, капельки могли брызнуть с лампады. Но, например, на иконе первомученика архидиакона Стефана, которая находится в левой части иконостаса, нет лампады, а между тем образ покрывали отчетливые капли.

Почти десять икон мироточили на иконстасе верхнего предела Свято-Стефановского собораФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В 20-х числах мая замироточила икона мученика Евгения Родионова, который ровно 23 года назад был обезглавлен в Чечне за отказ принять другую веру: 19-летний юноша под страхом казни не снял с шеи крест. Несмотря на почитание во многих храмах страны, это неконанизированный святой, то есть он пока официально не причислен к лику святых. В Сыктывкаре икона воина покрылась капельками миро аккурат накануне дня его памяти — 23 мая. Даже спустя практически неделю после фиксации чудесного явления миро можно увидеть с краю иконы.

Неделю назад в храме мироточила икона воина Евгения РодионоваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Вообще, миро имеет совершенно необычную структуру. Иногда оно густое и источает благоухание, иногда — невесомое, как роса. Но это особая неиспаряемая роса, - отметил настоятель Свято-Стефановского собора отец Сергий Логачев.

Появление миро — всегда некий знак. Например, появление капелек на иконостасе отец Сергий расценивает, как проявление поддержки священникам, которые только переехали в верхний холодный предел храма после долгой зимы. Впереди много работы по благоустройству и забот по утеплению, но появление миро вселило уверенность, что все будет хорошо.

Появление капелек на иконостасе отец Сергий расценивает, как проявление поддержки священникам и прихожанам храмаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вообще, в православии миро - это абсолютная драгоценность. Оно варится на основе масла с добавлением благовоний лично патриархом на специальном богослужении, а после развозится по приходам. Этой смесью масел помажут человека, пришедшего креститься. Миро же, которое источают иконы, собирают в сосуды и дают нуждающимся «для исцеления души и тела», как говорит архиепископ Питирим.

Надо отметить, что мироточение икон не редкость для Свято-Стефановского собора. Первый случай был зафиксирован 10 лет назад — в 2009 году мироточила икона 17-ти новомучеников. Сразу три иконы новомучеников (уже по отдельности) мироточили в 2013 году. 22 июня 2014 года и затем несколько дней мироточила икона блаженной Матрены Московской. 1 июня 2015 года стал мироточить икона святого великомученника и целителя Пантелеймона. Она мироточит под сей день!

Икона великомученика и целителя Пантелеимона начала мироточить в 2015 году. Мироточение продлжается и по сей деньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Было время, когда икона мироточила особенно обильно. Мы собирали миро в ампулки, добавляли в него масло. Это миро можно брать домой и использовать для духовного лечения, - отметил отец Сергий.

Настоятель храма отец Сергий подсветил икону, чтобы было видно капельки мироФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

4 июля 2015 года замироточила икона Спаса Нерукотворного, да так обильно, что пришлось ставить поднос для сбора миро. Мироточение продолжалось несколько дней. В 2016, 2017 и 2018 годах особых случаев мироточения зафиксировано не было.

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