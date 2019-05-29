Нарушение правил и накрутка: участница конкурса по созданию логотипа к 100-летию Коми требует аннулировать результаты голосования

В преддверии 100-летия Коми правительство республики объявило конкурс по созданию логотипа к масштабному празднику. В качестве приза автор получает 35 тысяч рублей, а также возможность увидеть свое творение на баннерах, плакатах, открытках, праздничных мероприятиях, посвященных юбилею.

Победителя выбирали путем онлайн-голосования на сайте 100let.rkomi.ru. Из 247 заявок в финал прошли 10. В итоге первое место в конкурсе заняла совместная работа преподавателя Института культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина Анелии Лянцевич и выпускницы этого института Полины Кратц. Их логотип набрал 3898 голосов (55,3% от общего количества на втором этапе). Однако не все так просто согласились с итогами конкурса.

Логотип генерального директора рекламного агентства, дизайнера Ирины Загребельной также участвовал в конкурсе. В полуфинале работа Ирины заняла первое место, и автор со спокойной душой ждала результатов финального голосования. Однако 23 мая объявили официальные результаты конкурса. Победителем стал проект, который, по мнению Ирины, разработан с нарушениями.

Как объяснила «КП-Коми» дизайнер, работу победителей нельзя назвать логотипом. Это – иллюстрация.

По мнению дизайнера, если бы организаторы соблюдали все правила, то заявка от победителей выглядила бы так

- Логотип – это слово, которое мы обыгрываем. Например, значок, наименование учреждения, предприятия, акция и так далее. Иллюстрация – рисунок с графическими элементами, которые поясняют слова. Выиграла именно иллюстрация, которая не соответствует техническому заданию. Работа победителей была разработана к Новому году, а не к юбилею Коми. К тому же, логотип в чистом виде, без паттерна представляющий собой завиток и надпись «Республике Коми», будет неудачно смотреться на сувенирной продукции. Иллюстрация не оригинальна, в ней не отражена самобытность нашей республики и национальный колорит. Работу вообще не должны были допускать до финала, - считает дизайнер. – Здесь нужно отметить и неграмотно составленную конкурсную документацию, к которой не привлекались специалисты рекламной отрасли.

Ирина Загребельная, работающая графическим дизайнером в рекламной сфере более 15 лет, считает, что к конкурсам такого высокого уровня, допустима система электронного голосования только на стадии отбора финалистов. Дизайнер обращает внимание, что в современных технических условиях и доступной системе накрутки голосов лиц, материально заинтересованных голосовать за «нужный» вариант, победившая в голосовании работа, значительно проигрывает по художественным составляющим некоторым логотипам, участвующим в конкурсе. Победителя должна выбирать только компетентная комиссия, состоящая из профессиональных художников и дизайнеров.

Если бы в конкурсе оценивались именно иллюстрации, то Ирина представила бы на голосование несколько другой вариант работы

- Я разместила запись о голосовании в группе своего рекламного агентства. Мне сразу пришло 12 сообщений с предложением о купле голосов, 1 голос – за 1 рубль. Могу предположить, что за победившую работу голоса были накручены. С двух часов ночи до шести утра за него было отдано больше ста голосов. Кто в такое время будет голосовать? - удивляется участница конкурса. - Все ведь спят. И, конечно, когда за победу в конкурсе объявлен приз в 35000 рублей, то нужно учитывать и наличие фактов нечестной борьбы. Заплатил 5000 рублей за голоса, а заработал 35000! Напомню, что иллюстрация победила с большим отрывом! Но не слишком ли легкомысленный подход в определении логотипа и визуального стиля юбилея республики?

Логотип Ирины Загребельной

На днях ассоциации рекламных агентств Республики Коми, куда входит и агентство Ирины, направила письмо на имя главы республики с просьбой аннулировать итоги голосования.

Стоит отметить, что уже не первый конкурс логотипов, в котором участвует Ирина Загребельная. Автор заявляла свою работу на конкурс к 95-летию Республики Коми. Однако тогда победителем стал Иван Русса из города Майкоп.

- Был выбран логотип, напоминающий фашистскую свастику. Только после моего визита в министерство национальной политики, символ развернули на 45 градусов, и он стал вызывать меньше отрицательных эмоций. У нас каждый раз повторяется ситуация, когда выбирают символику, которая совсем не соответствует духу и национальному колориту республики и тем самым вызывает негатив у жителей.

Логотип 95-летия республики

Победитель конкурса, практикующий дизайнер Полина Кратц также отмечает, что электронный способ голосования был не самой лучшей идеей со стороны организаторов.

- Сомнения на счет электронного голосования лично у меня есть, поскольку я видела накрутку другими участниками. Я считаю, что конкурсы на создание логотипа должно оценивать исключительно профессиональное сообщество графических дизайнеров. В связи с последними событиями в медиапространстве, вопрос накрутки голосов для всех очень болезненный, многие не могут себе представить, что победу в конкурсе можно одержать честным путем, - считает победитель конкурса.

Полина Кратц не скрывает, что авторы проводили рекламную компанию конкурса среди друзей, родственников и коллег. Но это делалось без прямых призывов голосовать за конкретную работу.

- Мы очень рады, что большее количество голосов пришло к нам именно от профессионального дизайн-сообщества. Мы это не скрываем, поскольку проводить рекламу конкурса было не запрещено, тем более, когда это делается без прямой агитации за поддержку конкретно нашего логотипа, - объясняет Полина Кратц. - Также хочу отметить, что администрация следила за честностью проведения конкурса, и можно было наблюдать, как действительно накрученные голоса быстро убирались организаторами.

Свой подход к созданию логотипа дизайнер называет инновационным и революционным.

- Логотип - это графический знак, какой-либо фирмы, организации, товара. В рамках данного конкурса, правильнее говорить об эмблеме, поскольку мы разрабатываем графический стиль праздника. Наша эмблема представлена на фоне паттерна, который смело формирует графический стиль праздника. Да это революционный подход, который чаще всего используется в странах Европы, преимущественно Скандинавии. Просто в России мы не привыкли видеть инновационные решения, - уверена Полина. - Мы разработали подробный брендбук, о том, как можно использовать эмблему не только на сувенирной продукции, но и в оформлении пространства города, то есть комплексно подошли к организации мероприятия. При создании логотипа мы думали о том, как передать настроение праздника, события, а не как разработать товарный знак. Наше решение полностью удовлетворило администрацию города, и мы получили поддержку в виде положительных отзывов.

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