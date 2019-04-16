2019-04-16T09:42:53+03:00
Общество

Жители Коми в онлайн-режиме выберут логотип юбилея республики

Голосование начнется 28 апреля
Алиса КОЗЛОВА
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В Коми стартовало онлайн-голосование за проекты логотипов празднования юбилея республики. Любой желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся работу на сайте 100let.rkomi.ru.

Первый этап онлайн-голосования пройдёт по 28 апреля, по итогам будут определены 10 проектов-финалистов. Из них по итогам второго этапа голосования, который продлится с 29 апреля по 14 мая, выберут логотип-победитель.

Конкурс по разработке логотипа 100-летия Республики Коми стартовал 18 марта. Поступило 247 проектов логотипов и их вариантов. Из общего числа 17 проектов логотипов не были приняты, так как не отвечают требованиям положения о конкурсе.

С автором победившего проекта логотипа будет заключён договор на передачу авторских прав. Сумма вознаграждения победителю конкурса составляет 35 000 рублей без учёта налогов, сообщает официальный портал Республики Коми.

Проект победителя будет использован в создании официальной эмблемы празднования 100-летия образования Республики Коми для размещения на баннерах, плакатах, открытках, а также использования при оформлении праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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