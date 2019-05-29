В Коми вынесен первый приговор участнику самой беспощадной банды лихих 90-х

Сегодня Верховный суд Коми вынес приговор одному из участников преступной группировки известного вора в законе Юрия Пичугина. Занимавший ключевой пост в преступной банде Махач Азизов осужден к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей.

Махач Азизов признан виновным с четырех эпизодах преступной деятельности: это участие в преступном сообществе, в вооруженной группе и совершаемых ею нападениям, а также в убийстве, совершенном организованной группой лиц, сопряженном с бандитизмом.

Досудебщик Азизов дал показания против главаря банды Юрия Пичугина.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Судом и следствием установлено, что Азизов вступил в преступное сообщество Юрия Пичугина в 1998 году. Все члены банды занимались криминальной деятельностью с целью материальной наживы. "Пичугинцы" промышляли вымогательством и мошенничеством, скупали и продавали оружие. Бандиты выполняли заказы по убийству и беспощадно расправлялись с конкурентами и с теми, кто не желал им покоряться. Следствие полагает, что участники группировки в разное время совершили шесть убийств, одно покушение на убийство и похищение человека.

Суд доказал, что Махач Азизов в составе банду совершил убийство предпринимателя, не возвратившего долг. В январе 2005 года во двое дома по улице Кирова Сыктывкара в находившегося в своем автомобиле мужчину было произведено не менее шести выстрелов. С огнестрельными ранениями груди он был доставлен в больницу, где через месяц скончался.

В ходе расследования уголовного дела Махач Азизов сознался в совершенных преступлениях. На этом основании с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы его дела были выделены в отдельное производство.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, у него конфискованы денежные средства в размере одной тысячи долларов США, полученные преступным путем и изъятые в ходе следствия.

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