Под Сыктывкаром поезд насмерть сбил 16-летнего подростка

«Хозяева натравливают на хищника собак, чтобы он ходил по клетке» Владельцы коттеджа на Рублевке держат на участке огромного тигра

Местные жители пожаловались в полицию, потому что боятся последствий, если тигр вдруг вырвется из клетки [видео, эксклюзив kp.ru]