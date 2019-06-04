Под Сыктывкаром поезд насмерть сбил 16-летнего подростка
Вечером 3 июня на 84-м километре железнодорожного перегона станций Човью – Койты скорый пассажирский поезд Усинск – Сыктывкар сбил 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба сыктывкарской транспортной прокуратуры.
Подросток получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался до приезда машины скорой помощи. Медики рассказали, что обнаружили на железнодорожных путях разрубленное поездом тело.
Следователи организовали проверку по факту смертельного травмирования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU