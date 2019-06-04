2019-06-04T09:46:30+03:00
Общество

Под Сыктывкаром поезд насмерть сбил 16-летнего подростка

Он скончался до приезда машины скорой помощи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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О трагедии сообщила пресс-служба сыктывкарской транспортной прокуратурыО трагедии сообщила пресс-служба сыктывкарской транспортной прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 3 июня на 84-м километре железнодорожного перегона станций Човью – Койты скорый пассажирский поезд УсинскСыктывкар сбил 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба сыктывкарской транспортной прокуратуры.

Подросток получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался до приезда машины скорой помощи. Медики рассказали, что обнаружили на железнодорожных путях разрубленное поездом тело.

Следователи организовали проверку по факту смертельного травмирования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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