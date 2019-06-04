Стали известны подробности гибели 16-летнего подростка под поездом в Сыктывкаре

3 июня скорый поезд № 053Я «Усинск – Сыктывкар» сбил 16-летнего подростка. По неподтвержденным данным, подросток сам лег на железнодорожные пути в ожидании поезда, сообщает «Первоисточник».

Трагедия произошла на 84 км железнодорожного перегона станций Човью – Койты около 17:20. Из-за страшного происшествия поезд совершил вынужденную остановку недалеко от Эжвы на целых 40 минут, а пассажиры были не в курсе происходящего.

По неподтвержденной информации, подросток сам лег на рельсы. Это косвенно подтверждают фото разрубленного на части тела, которые есть в распоряжении «Первоисточника». Редакция не стала их публиковать по этическим соображениям.

Известно также, что машинист видел подростка на путях и сигналил ему, чтобы предотвратить трагедию. Но, к сожалению, избежать столкновения не удалось:

- Поезд скорый и тормозной путь очень большой, он не мог ничего сделать, - пояснил источник редакции.

Напомним, что следователи организовали проверку по факту смертельного травмирования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.

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