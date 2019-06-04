2019-06-04T11:53:26+03:00
Общество

Стали известны подробности гибели 16-летнего подростка под поездом в Сыктывкаре

По неподтвержденной информации, он сам лег на рельсы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Из-за страшного происшествия поезд совершил вынужденную остановку недалеко от Эжвы на целых 40 минут, а пассажиры были не в курсе происходящегоИз-за страшного происшествия поезд совершил вынужденную остановку недалеко от Эжвы на целых 40 минут, а пассажиры были не в курсе происходящегоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

3 июня скорый поезд № 053Я «УсинскСыктывкар» сбил 16-летнего подростка. По неподтвержденным данным, подросток сам лег на железнодорожные пути в ожидании поезда, сообщает «Первоисточник».

Трагедия произошла на 84 км железнодорожного перегона станций Човью – Койты около 17:20. Из-за страшного происшествия поезд совершил вынужденную остановку недалеко от Эжвы на целых 40 минут, а пассажиры были не в курсе происходящего.

По неподтвержденной информации, подросток сам лег на рельсы. Это косвенно подтверждают фото разрубленного на части тела, которые есть в распоряжении «Первоисточника». Редакция не стала их публиковать по этическим соображениям.

Известно также, что машинист видел подростка на путях и сигналил ему, чтобы предотвратить трагедию. Но, к сожалению, избежать столкновения не удалось:

- Поезд скорый и тормозной путь очень большой, он не мог ничего сделать, - пояснил источник редакции.

Напомним, что следователи организовали проверку по факту смертельного травмирования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На поезде Воркута-Москва работает самая вежливая проводница в стране Видео с железнодорожницей Оксаной набрало более 10 миллионов просмотров в интернете (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Известная оперная певица Альфия Коротаева даст сольный концерт в Сыктывкаре
Сыктывкарец расплатился с таксистом фальшивой банкнотой, купленной в Москве
Под Троицко-Печорском горит свалка
Лето, здравствуй: в начале июня в Коми ударят заморозки
На выступление певицы Ёлки в Сыктывкаре потратят внебюджетные средства
На фестиваль "Живой воздух" приедет рок-группа "Город 312"
Жители Сыктывкара выберут эскиз памятного знака фронтовикам, ушедших на войну с пристани Сысолы
Гроза, ливень и град: в Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение
В Коми прогнозируют появление нового вида малярийных комаров
В Сыктывкаре Audi сбила велосипедиста
В Сыктывкаре Infiniti сбила 71-летнюю женщину
В Усть-Куломском районе девушка лишилась денег, пытаясь взять кредит
В Инте на сутки исчез блогер Грибабас
В Ухте горел цех и заброшенный дом
В Сосногорске иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста
В Сыктывкаре ищут 68-летнего рыбака
В Эжве Daewoo сбила 18-летнего мотоциклиста без прав
В 2020 году в Визинге откроют новую школу