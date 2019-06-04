В Коми появятся новые районы падения «космического мусора»

В Коми район падения ступней ракет, запускаемых с Плесецка, может быть расширен. Новыми областями, куда будут падать элементы ракеты-носителя с космодрома в Плесецке, определяют Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы. Сегодня и завтра в этих муниципалитетах пройдут общественные слушания по вопросам оценки воздействия на окружающую среду.

На территории Усть-Куломского района может приземлиться обшивка с носа аппарата «Глонасс-К2» и разгонного блока «Фрегат», который запустят с Плесецка. Это обсудят на слушаниях, организаторами которых является ООО «Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта» из Москвы.

Местные жители опасаются негативного воздействия на окружающую среду из-за падения ступеней ракет. Свои опасения и пожелания они выскажут сегодня в местном Доме культуры на общественных слушаниях. Во встрече примут участие представители министерства природы и окружающей среды Коми.

В Троицко-Печорском районе завтра, 5 июня, также пройдут публичные слушания по аналогичному поводу. Этот район также тоже может стать территорией, куда будут приземлятся обломки «Глонасс-К2» и разгонного блока «Фрегат».

В настоящее время в Коми «космический мусор» падает в трех районах - в Удорском, Княжпогостском и Корткеросском районы. Местные жители годами собирают металлолом, делают из него лодки и сани. Правда, со временем они стали опасаться этого занятия: в районах падения ступеней ракет люди в два раза чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы и, в том числе, с раком. Этими данными делятся сами местные жители.

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