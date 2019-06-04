На спорном участке сыктывкарской Орбиты возобновили строительство парковки

В Сыктывкаре на перекрестке улиц Тентюковской и Петрозаводской компания «Ассорти +» возобновила строительство автопарковки на спорном участке. Местные жители опасаются, что это шаг к захвату земли под строительство многоквартирного дома.

- Парковка грозит приватизацией арендуемого земельного участка после строительства. В случае, если земельный участок будет в руках строительной компании, то мэрия не сможет отказать в возведении здания. Однако администрация может сделать всё для людей, предложив выкуп территории под сквер. Но этого не происходит. В Генплане территория до сих пор не обозначена как зона отдыха, - сообщил общественный деятель Станислав Штралер.

Долгое время стройка была заморожена на основании запрета работ на участке судом. Однако последние суды уже не могли запрещать стройку из-за повторных апелляций администрации.

- Стройку разрешили до сентября. Аренда участка обозначена до середины 2020 года. Компании нужно достроить объект, поставить его на кадастр и подать заявление на выкуп территории без торгов по минимальной цене. Потом делай и строй, что хочешь, - озвучил опасение людей Штралер.

Отметим, что в конце февраля активисты борьбы против стройки на перекрестке улиц Тентюковская и Петрозаводская собрались в мэрии и рассказали чиновникам о необходимости перевести спорный участок из зоны жилого строительства в зону скверов и парков. Горожане были уверены, что этот вопрос скоро снова вынесут на суд депутатов Совета города. Однако их чаяниям не суждено сбыться. Оказалось, что в правила землепользования и застройки внесли изменения, согласно которым вопрос об изменении статуса земель может быть рассмотрен не раньше, чем через два года после последнего заседания по этому поводу. К слову, предыдущее собрание по изменению статуса земель состоялось летом 2018 года. По словам общественников, они найдут, как спасти спорный участок правовыми методами.

Напомним, эпопея с перспективами спорного участка длится уже почти два года. Сыр-бор разгорелся из-за намерений арендаторов территории ООО «Ассорти-Плюс» оборудовать на данной земле платную автостоянку. Местных жителей планы коммерсантов не устраивали, население требовало обустроить зону отдыха с игровыми площадками.

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