День города в Сыктывкаре 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

12 июня сыктывкарцы будут отмечать сразу два праздника: День России и День города. Чтобы не просидеть весь день дома, изучите программу массовых гуляний.

Театральная площадь

10.40-11.00 - шествие трудовых коллективов и культурно-национальных объединений «Парад дружбы народов».

Трудовые коллективы и 150 представители национально-культурных автономий примут участие в праздничном шествии. Горожане пройдут по улице Коммунистической - от перекрестка с улицей Старовского до Театральной площади. Колонну будут сопровождать 40 волонтеров.

11.00 - открытие праздника

10.00 – 18.00 - ярмарка хэнд-мэйда «Феерия творчества»

11.30 - концерт «Город талантов»

Концерт будет поделен на три части. В начале выступят коллективы, которые исполнят народные песни о родном городе и красоте малой родины на коми и русском языках. Затем на сцену выйдет юные артисты Сыктывкара. Концертные номера будут чередоваться с игровой программой. Для детей ее проведут герои мультфильма «Мой маленький пони». Завершит концерт вечеринка «YouTube Party». Запланированы выступления ведущих танцевальных коллективов, современные музыкальные хиты и популярные челенджи.

15.00 - фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Козырек»

Перед зрителями выступят лучшие кавер-группы и ансамбли-исполнители авторской музыки Сыктывкара. В число участников фестиваля войдут как традиционные для проекта коллективы, так и новые звезды творческих площадок города.

20.00 - концерт певицы Елки

Стефановская площадь

11.00 - 17.00 - интерактивные спортивные площадки

11.00 - 15.00 - выставка автомобилей автосалонов города

13.00 - 15.00 - шоу «Силовой экстрим»

12 богатырей из Сыктывкара, Ухты, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы, Архангельска и Омска будут выяснять, кто из них самый сильный. Спортсмены будут состязаться в шести упражнениях. Это жим бревна весом в 130 кг, тяга автомобиля в рамке, эстафета «фермерская прогулка» с грузом 140 кг, поднятие покрышки в 400 кг, тяга КамАЗа в лямках, поднятие «шаров Атласа» в 120, 140, 160, 180 и 205 кг.

16.00 - 22.00 - акция «Велоночь»

Сперва участникам нужно пройти регистрацию, затем формируется единая колонна. Сам старт «Велоночи» будет дан в 19.30.

Велосипедисты проедут по центральным улицам Сыктывкара: Ленина – Пушкина – Сысольское шоссе – Морозова – Димитрова – Октябрьский проспект – Куратова – Ленина - Стефановская площадь. Протяженность маршрута - 10 км. Это расстояние планируется преодолеть за один час. Велоколонна финиширует на Стефановской площади, где гостей и жителей столицы Коми будет ждать развлекательная программа и розыгрыш ценных призов.

Площадка «под часами»

12.00 - 17.00 - фестиваль молодежных культур «Гажа Движ».

На концертной площадке, которую установят недалеко от сыктывкарского «Биг Бена», выступят молодые люди с танцами и песнями. В это же время на фестивале можно будет позаниматься робототехникой, поесть вкусную еду и сыграть в интеллектуальные игры.

Парк им. С.М. Кирова

11.00 – 17.00 - творческие тематические площадки: экологическая, игровая анимационная программа, выставки, фотозоны.

12.00 – 17.00 - региональный фестиваль духовых оркестров «Дух Севера»

Фестиваль соберет более 160 музыкантов и пройдет на берегу Сысолы. Зрителей ожидают удивительные произведения, увлекательные мастер-классы и зажигательные танцы.

17.00 – 20.00 - фестиваль уличного кино

11.00 – 17.00 - I городской открытый чемпионат по «Другим играм»

Другие площадки

10:00 – 19:00 - ярмарка «Лето-2019» развернется на стоянка «Ростелекома» - от Стефановской площади до ул.Бабушкина.

11.00 – 20.00 - торговые площадки «Обед под открытым небом» ((шашлыки, выпечка, плов и т.д.) на аллеях парка им. С. М. Кирова.

11.00-17.00 - конные прогулки по историческому центру города.

12.00-17.00 - третий городской фестиваль настольных, подвижных, интеллектуальных и многих других игр «ВорсКар» (ИграйГород) на площадке у Дома быта.

10.00-18.00 - фестиваль «Игры настоящих мужчин» в парковой зоне на ул. Славы в Эжве.

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