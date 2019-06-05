Кинозал на газоне: в Кировском парке Сыктывкара покажут короткометражные фильмы

На День города, 12 июня, в столице Коми пройдет фестиваль уличного кино. Бесплатный просмотр кинофильмов под открытым небом в Сыктывкаре станет частью масштабного смотра короткометражек по всей России. С 12 июня по 12 сентября жители более тысячи городов страны смогут прийти на открытые кинопоказы на улицах, набережных и парках.

Сыктывкарцев ждут на уличном фестивале в Кировском парке 12 июня в 17 часов. После этого в течение июня кинопоказы состоятся в других населенных пунктах Коми - в Воркуте, Инте, Печоре, Сосногорске, Визинге, Жешарте, Ижме, Нижнем Одесе и Объячево. В уличную программу организаторы включили десять короткометражных фильмов, которых нет в открытом доступе. Все они представляют собой начинающие киноработы молодых российских авторов.

Тем не менее, актерский состав короткометражек широкому зрителю уже достаточно знаком. Среди героев фильмов - Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В репертур уличного кинозала включена также короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Зрители уличного кинофестиваля смогут не только посмотреть, но и оценить представленные работы, отдав свой голос за лучшую. В сентябре организаторы подсчитают зрительские голоса и выберут среди короткометражек народного фаворита. Кстати, победитель зрительского голосования в 2015 году – молодой режиссер Алексей Нужный – уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею».

Вход на фестиваль в Кировском парке будет открыт для всех желающих. А перед кинопоказами горожан ждут vr-кинотеатр, фотозоны и раздача попкорна.

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