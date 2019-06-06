Юные сыктывкарцы отметили начало каникул ЭкоФестом

Утро во Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня в Маршаковке началось с шумного и веселого экоквеста «Про хвосты, носы и уши»: ребята отгадывали сложные загадки, уворачивались от колючек и «ловили» рыбу, показывали и угадывали животных, отвечали на сложные вопросы Котовасии и искали теплый север.

Ребята отгадывали сложные загадки, уворачивались от колючек и «ловили» рыбу, показывали и угадывали животных, отвечали на сложные вопросы Котовасии и искали теплый север.Фото: Екатерина САВЕНКО

Затем настало время «пообщаться» с подопечными семейного клуба «Дружок». Сколько же удивительных книг прочитали ребята нашим гостям – ласковым щенкам, милым кроликам, ручным ежикам, молчаливыми рыбкам и доброму коту!

Затем настало время «пообщаться» с подопечными семейного клуба «Дружок».Фото: Екатерина САВЕНКО

В день охраны окружающей среды на фестиваль пришла великолепная Мусорина Антропогеновна, которая никак не могла разобраться в запутанной ситуации и стать экологически продвинутой и современной. Она играла с читателями и их родителями в ЭкоЛото и учила полезным привычкам, например, как правильно сортировать мусор и что с ним происходит дальше.

Сколько же удивительных книг прочитали ребята нашим гостям – ласковым щенкам, милым кроликам, ручным ежикам, молчаливыми рыбкам и доброму коту!Фото: Екатерина САВЕНКО

А после познавательных игр и испытаний ребят ждал вкусный сюрприз: освежающий лимонад от АО «Сыктывкарпиво» и восхитительное мороженое от Кировского хладокомбината – 60 литров сладкого напитка и 250 стаканчиков невероятно вкусного мороженого смогли попробовать все участники праздника!

Утро в Маршаковке началось с шумного и веселого экоквеста «Про хвосты, носы и уши»Фото: Екатерина САВЕНКО

Самые активные юные экологи дополнительно «заработали» призы и подарки от партнеров мероприятия: билеты в кино MORI СINEMA, сертификаты на пиццу «Самурай», а также на посещение бассейна фитнес-центра «Здоровье» и Мира виртуальной реальности.

Сколько же удивительных книг прочитали ребята нашим гостям – ласковым щенкам, милым кроликам, ручным ежикам, молчаливыми рыбкам и доброму коту!Фото: Екатерина САВЕНКО

От всей души благодарим остальных партнёров праздника: филиал ВГТРК ГТРК «Коми гор», республиканский телеканал «Юрган», автомобильное сообщество «Смотра.ру», Сыктывшар, ГБУ РК «Центр по ООПТ», Коми отделение «Российского экологического общества». Спасибо вам за радость, которую вы доставляете детям!