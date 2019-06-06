Юные сыктывкарцы отметили начало каникул ЭкоФестом
Утро во Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня в Маршаковке началось с шумного и веселого экоквеста «Про хвосты, носы и уши»: ребята отгадывали сложные загадки, уворачивались от колючек и «ловили» рыбу, показывали и угадывали животных, отвечали на сложные вопросы Котовасии и искали теплый север.
Ребята отгадывали сложные загадки, уворачивались от колючек и «ловили» рыбу, показывали и угадывали животных, отвечали на сложные вопросы Котовасии и искали теплый север.Фото: Екатерина САВЕНКО
Затем настало время «пообщаться» с подопечными семейного клуба «Дружок». Сколько же удивительных книг прочитали ребята нашим гостям – ласковым щенкам, милым кроликам, ручным ежикам, молчаливыми рыбкам и доброму коту!
Затем настало время «пообщаться» с подопечными семейного клуба «Дружок».Фото: Екатерина САВЕНКО
В день охраны окружающей среды на фестиваль пришла великолепная Мусорина Антропогеновна, которая никак не могла разобраться в запутанной ситуации и стать экологически продвинутой и современной. Она играла с читателями и их родителями в ЭкоЛото и учила полезным привычкам, например, как правильно сортировать мусор и что с ним происходит дальше.
Сколько же удивительных книг прочитали ребята нашим гостям – ласковым щенкам, милым кроликам, ручным ежикам, молчаливыми рыбкам и доброму коту!Фото: Екатерина САВЕНКО
А после познавательных игр и испытаний ребят ждал вкусный сюрприз: освежающий лимонад от АО «Сыктывкарпиво» и восхитительное мороженое от Кировского хладокомбината – 60 литров сладкого напитка и 250 стаканчиков невероятно вкусного мороженого смогли попробовать все участники праздника!
Утро в Маршаковке началось с шумного и веселого экоквеста «Про хвосты, носы и уши»Фото: Екатерина САВЕНКО
Самые активные юные экологи дополнительно «заработали» призы и подарки от партнеров мероприятия: билеты в кино MORI СINEMA, сертификаты на пиццу «Самурай», а также на посещение бассейна фитнес-центра «Здоровье» и Мира виртуальной реальности.
Сколько же удивительных книг прочитали ребята нашим гостям – ласковым щенкам, милым кроликам, ручным ежикам, молчаливыми рыбкам и доброму коту!Фото: Екатерина САВЕНКО
От всей души благодарим остальных партнёров праздника: филиал ВГТРК ГТРК «Коми гор», республиканский телеканал «Юрган», автомобильное сообщество «Смотра.ру», Сыктывшар, ГБУ РК «Центр по ООПТ», Коми отделение «Российского экологического общества». Спасибо вам за радость, которую вы доставляете детям!
ИСТОЧНИК KP.RU