Жители Ижемского района сообщают о гуляющем медведе

Житель Ижемского района Коми Павел Канев встретил в 28 километрах от населенного пункта огромного медведя. О своем опыте встречи с лесным хищником и о ситуации с косолапыми в районе, он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Павел Канев встретил величественного косолапого на дороге Ираель-Ижма в 28 километрах от поселка Ираель:

- Примерно год назад в этом же месте видел мишку. Фотографировал его на телефон. Затем две недели назад увидел косолапого на обочине этой же дороги. Проезжая здесь в очередной раз, я не поленился и взял с собой камеру, надеясь, что увижу медведя вновь. И вот, это произошло. Сначала мишка приподнял голову, но и не думал двигаться с места. Лишь когда я был в метрах тридцати от него, то он поднялся и, не торопясь, направился вглубь леса. Однако далеко не ушел, прилег на кочку и с любопытством уставился на меня. Он смотрел, я фотографировался. Возможно, животное уже прикормили, а нынче, когда в лесу мало пропитания, он располагается недалеко от дороги, надеясь на подачку, - поделился автор снимков.

По словам Павла Канева, за последние 3-4 года в Ижемском районе встреча с медведем - совсем не редкость. К примеру, он за прошлый год видел мишку два раза. С весны по осень рассказы о медведях не утихают: местные видят их постоянно.

- Осенью прошлого года заметил огромного медведя между селом Кельчиюр и деревней Большое Галово. Было уже поздно, мы с другом ехали на машине. В какой-то момент увидели на дороге сверкающие глаза в 50-ти метрах от нас. Значения не придали, подумали, что это жеребенок или лошадь. Но, приблизившись до 25 метров, увидели, что от нас убегает огромный медведь! Он был в два раза больше мишки, который попал в объектив моей камеры в начале июня. Самое страшное то, что мы видели его в 500 метрах от дороги, по которой люди ходят на работу, а дети — в школу, когда нет автобуса, - отметил мужчина.

Он также вспомнил еще один случай, который произошел два года назад в Ижме. Тогда медведь забрел во двор жилого дома. Хозяин подстрелил косолапого, дабы он не растерзал собаку. В итоге, местный житель был вынужден выплатить немалый штраф.

- По моему мнению, это совсем неприемлемо и несправедливо, - подытожил Павел Канев.

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