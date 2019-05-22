Нашествие медведей: любопытных косолапых фотографируют жители Ижмы и Усинска

Зима в Коми прошла под знаком буйства волков, таскающих собак в пригородах населенных пунктов. Наконец, им на смену пришли медведи, которые проснулись от зимней спячки. Жители Ижмы и Усинска фотографируют и снимают на видео очередное нашествие косолапых.

Годовалого мишку сфотографировала жительница Ижмы Ирина Гончарова на 56 километре автодороги Ижма-Ираель 16 мая:

- Мы увидели на обочине медвежонка, который бежал в лес. Супруг остановил машину, и я решила сфотографировать косолапого, приоткрыв окно автомобиля. Мишка остановился между деревьями и даже не пытался бежать. По всей вероятности, его раздирало любопыство. Выходить из машины я не рискнула, так как понимала: мишке около года, а значит с ним рядом может находиться его мама. Мне в этот день писали знакомые, которые также проезжали по этой дороге и видели мишутку, - рассказала Ирина.

Фото Ирины Гончаровой

Вчера, 21 мая, медведь всполошил Усинск. Косолапый вышел на парковку у гостиницы «Орбита» по улице Нефтяников. Люди снимали любопытного мишку на видео из окон, боясь выйти на улицу.

Медведь бродит в Усинске.В окрестностях Усинска замечен медведь

Напомним, что медвежья тема в прошлом году не утихала с конца весны до начала осени. Особенно часто в сводках новостей мелькала Печора, которую оккупировали несколько крупных особей хозяев тайги. Медведи даже гуляли по центру села и выходили на детскую площадку пригородного поселка Восточный. Точку в деле «о нашествии косолапых» поставила смерть медвежонка на трассе недалеко от Усть-Усы в августе 2018 года. Малыша прикормили местные жители, и косолапый круглые сутки ошивался у трассы в надежде перехватить что-нибудь вкусное от проезжающих автомобилистов. В итоге, медвежонка сбил проезжающий мимо КамАЗ.

Отметим, что с 2020 года медведей, волков, лис, лосей и других животных будет законодательно запрещено подкармливать. Нарушение закона предусматривает штраф от 5 до 20 тысяч рублей либо исправительные работы сроком от 7 до 10 дней.

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